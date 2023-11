FOTO ATENȚIE: Tentativă de înșelăciune pe Facebook. Hackerii vor să îți fure datele cu un concurs în care poți câștiga o căsuță

O tentativă de înșelăciune, de fraudă, pe internet are loc în aceste zile pe Facebook. Mai exact o pagină cu numele ”Casa mică” a realizat un concurs în care spune că dă zece căsuțe celor care dau share și like la pagină.

Adică distribuire la mesajul concursului și da o apreciere la pagina de Facebook. În realitate o modalitate prin care hackerii vor să ajungă la datele tale.

O primă regulă a fraudelor pe internet este că ”dacă arată prea bine, nu este real”. Însă, nu trebuie să fii expert în cyber security ca să îți dai seama că pagina în sine este o fraudă.

Facebook-ul s-a umplut de distribuiri și în doar 2 zile aproape 6000 de utilizatori au dat like, peste 21 de mii de comentarii, 12 mii de distribuiri. Chiar și purtătorul de cuvânt al PSD Alba, Radu Cristian, vrea să câștige una dintre cele zece case.

Reporterii alb24.ro au analizat pagina și au descoperit că este falsă

În nici 10 minute am analizat pagina și am descoperit modul de operare al hackerilor. Aceștia vor să ajungă la datele tale personale.

În rândurile de mai jos vă vom demostra cum pagina este una falsă.

Nu are conținut, nu are date de identificare

În primul rând nu are conținut. Mai exact, are doar câteva poze postare ( citiți mai jos despre ele) și nu are nici o informație de contact, nimic. O pagină reală, a unei firme are activitate, are conținut, fie creat de firmă, fie de o companie de PR.

Pozele furate de pe internet

La cea mai simplă căutare pe internet, cu Google Images, am descoperit că pozele sunt luate de pe internet. Spre exemplu una dintre ele este de la o firmă care produce căsuțe mici, ”tiny house” în Los Angeles, USA.

Apoi am mai căutat încă o poză, la fel tot cu Google Image. Casa în sine este folosită la mai multe articole atât pe YouTube, dar și pe alte pagini de pe internet, și Facebook.

Cum ajung de fapt la datele tale hackerii: Pagina făcută în Indonezia

Abia după ce ai dat share și like, poți să cazi în plasa escrocilor. Aceștia îți vor trimite pe messenger un mesaj cu pașii pe care trebuie să îi urmezi pentru a intra în posesia premiului.

Mai exact, cu un mesaj scris în indeoneziană, pagina îți spune ce pași trebuie să urmezi.

Îți pot fura datele bancare și automat banii de pe card

Scopul lor este ca tu să dai click pe link-ul pe care ei îl trimit. În teorie este vorba despre un link pe care dacă în accesezi te înregistrezi în concurs.

ATENȚIE: În realitate este un link pe care dacă îl accesezi ți se vor cere fie date personal bancare: numărul cardului, datele de identificare, sau alte date care îți pot compromite un cont bancar.

De asemenea îți pot cere să te loghezi cu profilul de Facebook pe o pagină conexă, care de fapt este o clonă ce îți va fura datele de identificare și automat profilul social.

Te mai pot pune să descarci o aplicație care de fapt îți poate accesa datele de pe laptop sau pc.

În linii mari, o escrocherie simplă, dar care îți poate cauza foarte multe probleme.

Cum să te ferești de escrocherii pe internet

Autoritățile au o serie de recomandări pentru cei care folosesc rețele sociale sau internet. Au chiar și un site siguranțaonline.ro în care explică cum funcționează fraudele.

Mai jos, câteva exemple.

Cum să eviți o înșelătorie care promite investiții sigure si cu randament rapid:

Ferește-te de promisiunile de rentabilitate ridicată, fără niciun risc.

Evită ofertele care te presează să cumperi rapid.

Întreabă banca cu privire la investițiile pe care dorești să le faci.

Cum să eviți o înșelătorie de întâlniri online:

Căută neconcordanțe în profilul celui cu care vorbești

Fii atent la cineva care încearcă să se grăbească într-o relație.

Anunță familia sau prietenii, pentru a putea inspecta profilul.

Nu transfera niciodată bani cuiva pe care l-ai cunoscut online.

Cum să eviți o înșelătorie cu produse:

Ferește-te de produsele cu „formule secrete” sau „ingrediente revoluționare”.

Nu da click pe bannere cu oferte care par prea atractive pentru a fi adevărate. De cele mai multe ori, nu sunt.

