FOTO: Fişele-tip de autoevaluare a directorilor unităților de învățământ din Olt, copiate de la IȘJ Alba

Casa de avocatură Lăpușan & Partners a decis trimiterea în izolare la domiciliu a tuturor angajaților, după ce soțul unei angajate a fost confirmat pozitiv cu COVID-19.

Acesta lucrează la Curtea de Apel Alba, potrivit publicației Monitorul de Cluj.

Curtea de Apel din Alba Iulia și-a suspendat miercuri activitatea până la sfârșitul săptămânii, după ce la nivelul instituției a fost descoperit un focar de coronavirus.

Testele realizate de specialiștii de la Direcția de Sănătate Publică Alba au arătat că o grefieră și cinci judecători sunt infectați.

„Soțul unei colege a fost confirmat pozitiv cu coronavirus ieri după-masă. Dânsul lucrează la Curtea de Apel Alba.

Noi de când am aflat că există un caz acolo, în urmă cu câteva zile, am rugat-o pe colegă să rămână acasă, am luat această măsură preventivă de atunci, iar de aseară, când am aflat că și soțul ei e confirmat, am decis să stăm fiecare acasă. Am anunțat DSP și urmează să fim testați, să vedem dacă există colegi pozitivi.

Nu există până acum niciun semnal între colegi că ar exista ceva, dar am considerat că e mai bine așa decât să ne asumăm riscul de a transmite și altcuiva virusul. Lucrăm toți în aceeași clădire.

Soțul este asimptomatic, iar colega noastră și-a făcut un test aseară, dar încă nu știm dacă ea e pozitivă sau nu. Toți angajații sunt acasă, până ne facem testele”, a declarat Mihai Lăpușan, pentru Monitorul de Cluj.

Curtea de Apel din Alba Iulia funcționează la etajul doi al unei clădiri istorice din centrul municipiului. La etajul I este sediul prefecturii, iar la parter cel al Consiliului Județean.