FOTO: La 92 de ani, locul 3 la Crosul Unirii. Veronica Negreanu, un medic pensionar din Constanța, pe podium la Alba Iulia

La aproape 78 de ani, campionul Ilie Cioca din Alba Iulia aleargă zilnic 10 kilometri, după un „mic dejun” cu 500 de flotări și 500 de abdomene, fiind un adevărat exemplu pentru cei tineri. Rutina sa zilnică este o dovadă că vârsta nu trebuie să fie un impediment pentru mișcare.

Pensionarul din Alba Iulia are deja în spate 60 de ani de când aleargă. În acest timp a obținut peste 240 de titluri de campion național și peste 100 de medalii balcanice. Spune că a reușit să alerge 270.000 de kilometri, adică de aproximativ de 6,7 ori lungimea Pământului la Ecuator.

Sâmbătă, 26 noiembrie, acesta a luat startul la ediția cu numărul 53 a Crosului Unirii, desfășurată în Șanțurile Cetății din Alba Iulia.

„Astăzi alerg să cinstesc sărbătoarea României, 1 Decembrie și pentru mișcare în general. Anul acesta a fost foarte frumos, am luat 7 titluri de campion național, la sală, la alergare pe șosea am făcut record național. La Balcaniadă am luat 6 medalii, trei de aur, două de argint și una de bronz.

Sâmbăta trecută am câștigat Crosul Revoltei de la Brașov, care a fost în cinstea eroilor care au pus scânteia pentru Revoluție.

Peste o lună și ceva fac 78 de ani. Alerg din 1962. Anul acesta am făcut 60 de ani de alergare. Am 245 de titluri de campion național, peste 100 balcanice și am 270.000 km alergați.

Mă antrenez 10 km în fiecare zi. Și așa, mobilitate, 500 de flotări și 500 de abdomene. Acesta e meniul, micul dejun. Acum sper să fim sănătoși și să mergem înainte”, a spus Ilie Cioca, la startul Crosului Unirii.