Alba Iulia Music and Film Festival 2025 ÎNCEPE. Trei zile de filme și concerte în Cetatea Alba Carolina. PROGRAM complet

Festivalul de muzică și filme, Alba Iulia Music and Film Festival 2025 începe vineri, 25 iulie și va continua până duminică, 27 iulie.

Timp de trei zile, turiștii și localnicii aflați în oraș vor putea lua parte la proiecții de film în aer liber și concerte live.

Așadar, pe lângă proiecțiile de film, Alba Iulia Music and Film Festival aduce pe scena din curtea interioară a Palatului Principilor Transilvaniei momente muzicale speciale alături de Mirabela Dauer. De asemenea, din Alba Iulia, va urca pe scenă Cosmin Buzgure.

Totodată, pentru momente de nostalgie pentru fanii Pariu cu Viața/Lala Band și nu numai, va urca pe scenă Alexia Țalavutis & Band.

În ceea ce privește proiecțiile în aer liber, acestea vor avea loc în mai multe locații din Cetatea Alba Carolina, pe ecrane montate special, programul fiind structurat în funcție de oră și de zona în care vor fi proiectate.

Program Alba Iulia Music and Film Festival. Vineri, 25 iulie

Piața Cetății

20.30 – street art performance: forest nymph & princess (personaje pe picioroange – trupa magic puppet)

21.30 – gala de deschidere

21.45 – Film eu, tu și cei din mintea noastră / follemente, r. Paolo Genovese | 1h 37’ | comedie

Sinopsis:

O comedie romantică ce nu se mulţumeşte să rămână la suprafaţa aparenţelor, ci intră și în cele mai ascunse gânduri ale eroilor, piero şi lara, dând glas șovăielilor și temerilor acestora. un lucru e clar: o dată ce s-au întâlnit, cei doi nu vor mai fi niciodată la fel.

Piața Vestică

21.45 – film Întoarcerea / The Return, r. Uberto Pasolini | 1h 56’ | dramă

Sinopsis:

După 20 de ani de absenţă, Ulise eşuează în sfârşit pe ţărmul insulei Ithaca, la capătul puterilor şi de nerecunoscut. Regele s-a întors în sfârşit după ce a plecat să lupte în războiul troian, dar şi regatul său e acum de nerecunoscut. Penelopa, mult-iubita soţie, e captivă în propriul palat, iar un alai de pretendenţi insistă să-şi aleagă un nou soţ şi să cedeze ithaca. Fiul său, Telemah, a crescut fără tată şi viitorul rege îl va ucide cu siguranţă. Ulise trebuie să găsească urgent puterea de a înfrunta poate cea mai grea provocare pentru a-şi salva familia şi a-şi recâştiga dragostea pierdută.

Poarta a IV-a

17.00 – Film pentru Copii Bambi: O Poveste din pădure, r. Michel Fessler | 1h 17’ | aventură

Sinopsis:

Bambi spune povestea primilor ani din viața unui pui de căprioară și a încercărilor pe care acesta trebuie să le înfrunte în pădure. Fessler, cunoscut pentru scenariile sale sensibile și poetice, oferă aici o repovestire live action, cu animale reale, o aventură emoționantă pe care bambi, tânărul căprior iconic al literaturii pentru copii, o trăiește alături de spectatori.

21.30 – film Viitor Luminos, r. Andra Macmasters | 1h 27’ | documentar

Sinopsis:

În vara anului 1989, mii de oameni de naționalități și credințe diferite s-au adunat în coreea de nord pentru un mare festival studențesc care susținea pacea, prietenia și anti-imperialismul. iată un documentar despre acest eveniment petrecut la cumpăna dintre două ere.

Palatul Principilor

20.00 – Concert Alexia Talavutis & Band

21.30 – film Zorba Grecul, r. Michael Cacoyannis | 2h 22’ | comedie/dramă

Sinopsis:

Un tânăr scriitor englez ajunge în creta pentru a-și redescoperi rădăcinile și a redeschide o mină moștenită. acolo îl întâlnește pe alexis zorba, un grec în vârstă care devine ghidul și prietenul său. împreună pornesc într-o aventură ce le va schimba viețile, învățând despre bucuria de a trăi, suferință, iubire și acceptarea sorții.

Program. Sâmbătă, 26 iulie

20.30 – Street art performance: Tricicleta cu baloane de săpun Zeppelin (trupa Magic Puppet)

21.45 – Film Jaful secolului, r. Teodora Ana Mihai | 2h 06’ | Thriller

Sinopsis:

Ginel și Natalia pleacă la muncă în Țările de Jos. Acolo se reîntâlnesc cu consătenii lor Iță și Adrian, băieți de băieți care trăiesc din ce câștigă iubitele lor și din mici șmenuri. Când Natalia e agresată într-un club exclusivist, Iță are o idee…

Piața Vestică

21.45 – Film Vara mea târzie / My Late Summer, r. Danis Tanovic | 1h 38’ | Dramă

Sinopsis:

Maja ajunge pe o insulă îndepărtată pentru a rezolva chestiuni legate de o moştenire. Această misiune va cauza un vârtej de emoţii nefamiliare, dar şi situaţii imprevizibile, căci tânăra se va vedea nevoită să-şi pună la îndoială trecutul şi să-şi reevalueze identitatea.

Poarta a IV-a

17.00 – Film pentru copii – Flow – O pisică fără frică, r. Gints Zilbalodis | 1h 14’ | Animație

Sinopsis:

Flow este o pisică singuratică, a cărei viață se desfășoară liniștit în pădure. Lumea în care trăiește se apropie de sfârșit, iar casa îi este distrusă de un potop. Flow este nevoită să își caute refugiul pe o barcă, alături de alte animale.

În ciuda diferențelor evidente dintre ele, vor forma o echipă imbatabilă, în timp ce barca solitară navighează prin peisaje mistice inundate, iar animăluțele trec prin diferite provocări și pericole pentru a se adapta acestei noi lumi.

21.30 – Film Comatogen, r. Igor Cobileanski | 1h 45’ | Dramă

Sinopsis:

Încercând să obțină bani pentru a acoperi o datorie a fiului său, aflat în pericol de a ajunge la închisoare, Alina, o asistentă medicală, se confruntă cu o neașteptată problemă de etică. Premieră mondială la TIFF!

Palatul Principilor

10.00 – Spectacol pentru copii: trupa Magic Puppet

11.00 – Atelier pentru copii: Magic Puppet

16.00 – Atelier animație stop-motion (cramele palatului) – participare gratuită pe bază de înscriere (10–14 ani) – detalii pe albafilmfest.ro

VEZI ȘI Ateliere de animație pentru copii la Palatul Principilor în cadrul Alba Iulia Music and Film Festival. Cum se pot face înscrierile

20.00 – Concert Cosmin Buzgure

21.30 – Film My Way, r. Lisa Azuelos, Thierry Teston | 1h 18’ | Documentar biografic

Sinopsis:

My Way este mai mult decât un cântec: este o capodoperă care a depășit granițele epocilor și generațiilor. Un imn care a devenit parte din noi și din istoria muzicii. My Way este unul dintre cele mai reinterpretate cântece din lume, de la Sid Vicious la Tom Jones, de la Nina Simone la Pavarotti.

Totuși, puțini știu că a fost conceput în Franța, lângă piscina hotelului privat al lui Claude François, în vara anului 1967, și că o succesiune de întâlniri întâmplătoare și nopți nedormite l-au purtat peste Atlantic până la omul care avea să-l transforme într-o legendă.

Ca un film biografic, acest documentar spune povestea nașterii unui mit și a modului în care un cântec a intrat în panteonul culturii pop.

Program. Duminică, 27 iulie

Piața Cetății

20.30 – Street art performance: Bibliotecar & Cupidon (personaje pe picioroange – trupa Magic Puppet)

21.45 – Film – Anul nou care n-a fost, r. Bogdan Mureșanu | 2h 18’ | Dramă

Sinopsis:

20 decembrie 1989. România este în fierbere, deși puțini știu că urmează revoluția ce a schimbat întreaga societate. Șase vieți aparent neconectate se intersectează de-a lungul unei zile fatidice…

Piața Vestică

21.45 – Film Sub acoperire / Undercover (La Infiltrada), r. Arantxa Echevarria | 1h 58’ | Thriller

Sinopsis:

După ce s-a prefăcut ani de zile că este simpatizantă ETA, o tânără polițistă se bucură că momeala a funcționat: organizația teroristă o contactează. I se cere să-și pună la dispoziție apartamentul pentru doi membri ETA care pregătesc mai multe atacuri.

Astfel începe cea mai dificilă misiune din viața ei: să-și țină la curent superiorii sub nasul unor teroriști în stare s-o ucidă la primul pas greșit.

Poarta a IV-a

17.00 – Film pentru copii – Arhitecții naturii, r. Dan Dinu | 1h 02’ | Documentar

Sinopsis:

Echipa de producție prezintă parcursul revenirii zimbrilor și a castorilor în Munții Făgăraș, situațiile limită, momentele de bucurie, dar și emoțiile echipei implicate în tot procesul.

Totodată, documentarul reușește să surprindă viața acestor animale fascinante în mediul lor natural, modul în care evoluează, dar și felul în care peisajul și natura încep să se modeleze odată cu revenirea lor.

21.30 – Film Tata, r. Lina Vdovii, Radu Ciorniciuc | 1h 22’ | Documentar

Sinopsis:

O jurnalistă din Moldova înstrăinată de tatăl emigrat în Italia de ani buni află că acesta a devenit victimă a unor abuzuri la locul de muncă.

O dată cu decizia de a-l ajuta să-și expună angajatorul, rănile trecutului se redeschid, provocând o călătorie paralelă într-o relație marcată de violență.

Palatul Principilor

10.00 – Spectacol pentru copii: trupa Magic Puppet

11.00 – Atelier pentru copii: Magic Puppet

16.00 – Atelier animație stop-motion (cramele palatului) – participare gratuită pe bază de înscriere (14–18 ani) – detalii pe albafilmfest.ro

17.00 – Music & film quiz

20.00 – Concert Mirabela Dauer

21.30 – Film Becoming Madonna, r. Michael Ogden | 1h 31’ | Documentar biografic

Sinopsis:

Ascensiunea Madonnei către celebritate între 1978 și 1992, explorând viața ei personală, controversele și provocările cu care s-a confruntat în acea perioadă.

