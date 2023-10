FOTO: Reprezentanți IȘJ Alba, în delegație în Portugalia. Vizite la centre pentru vârstnici și sesiuni de formare

Reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Alba și ai Asociației G.I.S.A.S. au participat, la începutul lunii octombrie, la activități derulate în Portugalia, într-un proiect Erasmus+.

Este vorba despre prima activitate transnațională de învățare-predare-formare din cadrul proiectului de parteneriat strategic finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, ”Gamification Activities and Methods for the Elderly’s Support- G.A.M.E.S.”-2022, desfășurată în Braga, Portugalia în perioada 2-6 octombrie 2023.

Implementat în perioada martie 2023- martie 2025, proiectul are ca scop dezvoltarea abilităților necesare pentru a utiliza noile tehnologii informaționale pentru grupul țintă- persoanele de vârsta a treia. Parteneriatul este format din organizații din Danemarca, România, Italia, Irlanda, Lituania, Portugalia, Grecia, Polonia și Slovacia- țara coordonatoare.

La activitatea transnațională de învățare-predare-formare, au participat 36 reprezentanți din cele 9 țări partenere în proiect: Danemarca, România, Italia, Irlanda, Lituania, Portugalia, Grecia, Polonia și Slovacia.

Agenda a cuprins sesiuni de formare, exemple de bună practică și vizite la centre pentru persoanele de vârsta a treia, unde activitățile non-formale, utilizarea jocurilor și a tehnologiei au constituit o alternativă de petrecere a timpului în centrele de zi, sub supraveghere specializată.

Următoarea întâlnire transnațională va fi găzduită de România în perioada 10- 11 aprilie 2024, în cadrul căreia va fi prezentat primul produs intelectual al proiectului și se vor disemina primele rezultate obținute în cadrul parteneriatului.

