Guvernul vrea să atragă investiții de cel puțin două miliarde de euro în sectorul bateriilor, în următorii 5 ani

Festivalul – concurs de tradiții și obiceiuri „Cultură pentru Cultură”, proiect cultural unic în Europa, va fi reluat, duminică, 5 iunie 2022, la Ciugud, după ce a fost întrerupt în ultimii doi ani din cauza pandemiei COVID-19. „Cultură pentru Cultură” este cel mai important proiect de cercetare, conservare, promovare și valorificare a patrimoniului cultural material și imaterial din județul Alba. Manifestările se vor desfășura în zona debarcaderului din satul Drâmbar (Comuna Ciugud), pe malul Râului Mureș (vis-a-vis de Zona Industrială Ciugud).

Etapa de la Ciugud va reuni șase comunități rurale: Ciugud (localitate gazdă), Daia Română, Cricău, Cut, Roșia de Secaș și Vinerea (sat aparținător orașului Cugir). Comunitățile din mediul rural se prezintă în fața publicului și a juriului cu soliști vocali, grupuri vocale, rapsozi și poeți populari, soliști instrumentiști, grupuri instrumentale, obiceiuri tradiționale, grupuri instrumentale, obiceiuri tradiționale, reconstituirea interiorului de gospodărie tradițională, dansuri, minorități naționale, gastronomie și meșteșuguri tradiționale. De această dată, comuna Ciugud, care a câștigat mai multe premii la edițiile precedente ale festivalului, nu va evolua în concurs, ci va fi doar comunitate gazdă care își va prezenta valorile etnografice, portul tradițional și gastronomia tradițională.

„Festivalul de tradiții și obiceiuri „Cultură pentru Cultură” este un proiect cultural unic în Europa care are ca scop promovarea și conservarea zestrei de tradiții și obiceiuri strămoșești a comunităților rurale din județul Alba. Este un proiect complex, care anul acesta va însemna implicarea a peste 30 de comunități rurale cu peste 1200 de persoane, iubitori și păstrători ai tradițiilor și obiceiurilor autentice românești. Ne bucurăm că, după doi ani în care am fost nevoiți să întrerupem acest eveniment din cauza pandemiei, ne întâlnim din nou pentru a ne bucura de cântecul, dansul și portul popular, pentru a degusta din bucatele tradiționale și pentru a descoperi meșteșugurile tradiționale practicate de străbunii noștri. Deschidem ediția din acest an a festivalului la Ciugud și vă invităm cu mare drag alături de noi”, a spus Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba.

Manifestările vor debuta duminică, 5 iunie 2022, la ora 16:00, cu evoluțiile comunelor participante, urmate apoi de spectacolul folcloric „Cântec pentru făuritorii libertății”, susținut de Ansamblul Folcloric al Județului Alba (dirijor Alexandru Pal), alături de soliștii vocali: Roxana Reche / Dorina Narița / Maria Filimon / Floricica Moga / Nicolae Plută. Spectacolul folcloric este organizat în cadrul Anului Centenarului Încoronării de la Alba Iulia (1922-2022). În paralel, participanții vor fi invitați să descopere interioarele de gospodărie țărănească, reconstituite de comunele înscrise în concurs, să deguste bucatele tradiționale preparate special pentru eveniment și să viziteze expozițiile de meșteșuguri populare. Din program nu vor lipsi momentele de reconstituire istorică realizate de reprezentanții Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia.

„Cultură pentru Cultură” este cel mai important proiect de cercetare, conservare, promovare și valorificare a patrimoniului cultural material și imaterial din Alba, fiind un proiect unic la nivel european. Festivalul este organizat de Consiliul Județean Alba prin Centrul de Cultură „Augustin Bena”, cu sprijinul primăriilor comunelor din județul Alba. Prima etapă este organizată în parteneriat cu Primăria comunei Ciugud.

