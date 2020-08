ÎPS Andrei: Iisus Hristos este „doctorul cel mare”, poate tămădui pandemia de coronavirus

Delegaţi ai USR şi ai PLUS adoptă sâmbătă protocolul de fuziune al celor două partide, în cadrul unui congres desfăşurat online.

Într-o primă etapă, cele două formaţiuni organziează câte un congres separat pentru a vota protocolul de fuziune, urmate de o reuniune comună, la care vor lua parte câte 1.600 de delegaţi din partea fiecărui partid.

Urmare a fuziunii, Birourile locale, judeţene, municipale şi cel naţional vor fi reunite. Conducerea va fi asigurată de doi copreşedinţi.

„Uniunea cu USR se substituie pentru mine aceluiaşi scop pentru care am muncit de 4 ani de zile încoace. Acum, în campania pentru alegerile locale şi înainte cu câteva luni de alegerile generale cred că trebuie să arătăm că uniţi putem învinge resemnarea şi evitarea, pentru că acestea sunt lucruri care riscă să se înrădăcineze încet-încet nu doar în rândul membrilor din partid, dar mai ales în rândul votanţilor, celor pe care i-am avut în 2019 la vot şi pe care trebuie să îi avem la vot în 2020”, a declarat Dacian Cioloş, în cadrul Convenţiei PLUS în cadrul căreia se decide fuziunea cu USR.

El a adăugat că a propus fuziunea pentru că ea corespunde ideii „împreună”.

„Fuziunea n-am decis să v-o propunem pentru că e un proiect uşor şi nici pentru că e un proiect cu rezultat simplu. Am propus fuziunea pentru că ea corespunde ideii de împreună cu care am pornit la acest drum. Dacă n-o să putem construi ceea ce visăm împreună cu cei pe care în mod natural ne simţim mai apropiaţi ca şi crez, ca şi obiective, ca şi viziune, cum o să putem construi cu cei care sunt mai departe de viziune a pe care o avem noi? Va fi nevoie de cât mai mulţi, noi trebuie să ne adresăm în primul rând României, tuturor românilor tuturor cetăţenilor români dacă vrem să fim credibili şi dacă vrem să facem schimbarea asta şi va trebui să convingem pe cât mai mulţi, nu doar înainte de alegeri să ne voteze, dar şi după aceea dacă ajungem la guvernare. Cumva, fuziunea este şi un proiect test, pentru că dacă nu reuşim să ne aliniem noi între noi, ne va fi foarte greu s-o facem cu oameni care sunt mult mai departe, în momentul de faţă, de noi în ceea ce priveşte felul în care vedem lucrurile”, a spus Cioloş.

„Oricum şi din orice perspectivă privim, bilanţul nostru ca USR este unul evident pozitiv, este un bilanţ care, pentru cei care urmăresc sociologie politică, este un bilanţ care dă cu plus din orice perspectivă ne-am uita. Poate uneori n-am fost suficient de intransigenţi cu adversarii noştri, poate uneori ne-am grăbit în unele reacţii, alte ori am ezitat, poate şi asta ne-a costat la un moment sau altul, poate nici partenerii de dialog nu ni i-am ales de fiecare dată în cea mai înţeleaptă metodă. Dincolo de toate aceste stângăcii de creştere, în realitate USR este un fenomen politic spectaculos şi este fenomenul politic spectaculos al politicii de astăzi. Acesta este o realitate şi aproape nimeni nu l-a prevăzut, mulţi vor să îl izoleze, dar nimeni astăzi nu ne ignoră şi nu poate să ne ignore, nici acum şi nici în viitor”, a declarat Dana Barna în cadrul Congresului USR.

Ela vorbit şi despre fuziunea cu PLUS.

„USR a făcut un drum şi acum este în faţa uni prag în care poate să devină mai puternic şi mai credibil. Acest partid mai mare trebuie să aibă forţa să schimbe societatea din temeli. Mulţi dintre voi simţiţi toată această construcţie pe care o dezvoltăm ca pe o miză personală, numai că cea am făcut noi în aceşti patru ani trebuie să fie mult mai mult decât despre noi. În momentul de faţă, perspectiva pe care o construieşte USR-PLUS în România e mai mult decât fiecare dintre noi sau despre oricare dintre noi şi de aceea vă cer să aveţi îndrăzneală să păşim mai departe”, a spus Barna.

Congresul USR și cel separat PLUS a început la ora 10.00, iar între orele 15.00 și 18.00 va fi congresul comun USR PLUS.

sursă: Agerpres

sursă foto: Facebook (USR PLUS) – arhivă