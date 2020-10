Iulia Stănilă, cel mai tânăr candidat din Alba, care a ajuns primar. La 29 de ani, aceasta preia conducerea comunei Șpring

Cel mai tânăr candidat din județul Alba, care a reușit să obțină o funcție de primar după alegerile locale, este Iulia Stănilă. La cei 29 de ani ai săi, aceasta a câștigat funcția de primar al comunei Șpring, reușind să îl învingă pe primarul în funcție de 16 ani.

Aceasta a s-a născut ăn 1991, în satul Șpring. La vârsta de 14 ani a plecat la studii în Alba-Iulia, apoi în Sibiu, unde a urmat Facultatea de Jurnalistică din cadrul Universității ,,Lucian Blaga”.

De aproape 5 ani a locuit împreună cu soțul ei în București, unde a lucrat ca și consultant pentru fonduri europene, la o companie de profil.

”Acum aproape 5 ani pășeam în București gândindu-mă câte oportunități ne va oferi acest superb oraș, dar și cu teama de necunoscut, cu dorul de casă și de familie, cu lipsa prietenilor…

Am intrat intr-o echipă de consultanţă pentru accesarea fondurilor europene şi guvernamentale nerambursabile, eram juniorul echipei, am avut și am norocul să lucrez cu cei mai faini colegi, acești oameni m-au format din punct de vedere profesional și toată experiența mea le-o datorez lor!

Cei 3 cu care am lucrat încă de la început, șefii de departamente, mi-au spus că îmi vor trimite un clip de susținere din partea lor…dar nu știam că mă vor face să plâng prin vorbele frumoase…

Desi la început au fost sceptici cu privire la decizia mea de a candida la funcția de primar în comuna mea natală….vorbind zilnic despre ,,ȘPRING” au înțeles cât îmi iubesc ,,rădăcinile” și m-au susținut întru totul!

Așadar, câștigând alegerile, mă voi întoarce ACASĂ, la locul meu de suflet, lângă toți cei dragi și voi putea să-mi ajut comuna, dar voi pierde o echipă minunată, niște oameni care țin la mine din suflet și necondiționat” a scris Iulia, pe contul ei de Facebook.

Aceasta a spus că modelul ei este primarul comunei Ciugud, Gheorghe Damian, care a reușit să își ridice comunitatea cu ajutorul fondurilor europene și a performanței în administrație.

ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.