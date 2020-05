LIVE: Declarații Ludovic Orban. România nu a fost pregătită pentru acest pericol. Ce planuri are Guvernul pentru firme

Premierul Ludovic Orban a făcut declarații despre pandemia de COVID-19 și măsurile luate până acum, dar și despre planurile avute în vedere pentru perioada următoare. A prezentat detalii din raportul de activitate în cele șase luni de când a preluat mandatul.



Declarațiile premierului:

România nu a fost pregătită pentru acest pericol. Nu am avut stocuri strategice de echipamente și medicamente

Spitalele, DSP-urile nu au fost pregătite pentru o astfel de provocare

Am avut o abordare preventivă, am luat măsuri înaintea altor țări, încă de la izbucnirea epidemiei în China

Am luat măsuri, cum ar fi carantina și izolarea la domiciliu, care au suscitat critici

Toate aceste măsuri au condus la un rezultat eficient în această bătălie cu epidemia

Primul caz de român diagnosticat pozitiv – în 26 februarie. Atunci în Spania erau doi oameni confirmați. Azi, în Spania sunt peste 247.000 de cazuri, iar în România aproximativ 13.512. Arată că măsurile au produs efecte

Sunt mulți indicatori prin care se poate măsura gradul de răspândire a COVID – unul dintre ele este numărul persoanelor de la ATI – niciodată în România nu a fost depășit numărul de 200. Un alt indicator este numărul deceselor – România are 4,1 decese la mia de locuitori, fiind la coada clasamentului

A trebuit să luăm măsuri din mers. S-a făcut un efort uriaș pentru achiziția de echipamente, pentru că cererea a explodat

Acum lucrurile sunt sub control, ne putem permite și gesturi de umanitate, cum este susținerea Republicii Moldova

Capacitatea de testare – azi sunt în funcțiune 60 de centre de testare, capacitatea e de aproape 11.000 de teste zilnice, sunt în curs de acreditare alte 17 centre. Vrem să creștem capacitatea de testare cu aparate PCR la 15.000 de teste zilnic

Spitalele – am apelat în câteva situații la management militar și deciziile de schimbare a managerilor au produs efecte

DSP-urile – am urmărit să întărim capacitatea loc, am apelat la transferarea unor cadre medicale din rețeaua școlară, rezidenți, am suplimentat numărul de angajați si la DSP-uri și la Ambulanța cu 2.000 de locuri

Am luat măsuri care nu au fost populare – interzicerea exportului unor medicamente și echipamente

Tratamentul pentru COVID-19 – am avut momente când am fost aproape de limita de tratare, punem la punct și donarea de la pacienți vindecați pentru tratamentul cu plasmă

Necesitatea de impunere a restricțiilor: Nu mi-am dorit să fiu în situația de a impune restricții pentru români. Orice restricție impusă a fost după decizii luate pentru a păzi sănătatea românilor, pentru a salva vieți. Nu le-am luat că ne-a făcut plăcere, ci pentru că a fost necesar

Aceste măsuri au un caracter temporar și ne propunem ca după 15 mai să eliminăm restricțiile gradual. Sigur, având la bază criteriul riscului epidemiologic

Evaluarea de risc epidemiologic este făcută de specialiști și stă la baza deciziilor privind restricțiile

Pentru fiecare ridicare de restricții vom aștepta 15 zile să vedem efectele, să vedem în ce măsură afectează răspândirea virusului

Orice fel de ridicare a restricțiilor trebuie însoțită de reguli elaborate de Institutul de Sănătate Publică, indiferent că e vorba de activități comerciale sau de saloane de înfrumusețare

Vom impune reguli și pentru transportul public, și pentru activitatea în birouri, în instituții publice și companii

