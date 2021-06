LOCURI de MUNCĂ în ALBA: 369 posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir și Sebeș. Oferta completă prin AJOFM

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 8 iunie.

Sunt vacante 369 locuri de muncă în județul Alba, în mai multe domenii.

OFERTA de locuri de muncă prin AJOFM ALBA:

Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba Iulia – 0258 831 137

SC TRANSILVANIA SERVICII CLADIRI SRL – agent curatenie cladiri si mijloace de transport – 2 – 0746083876

FLOREA GRUP SRL – agent curatenie cladiri si mijloace de transport – 2 – 0730230700

SGPI SECURITY FORCE SRL – agent de securitate – 5 – 0740600376

NEMO INVESTIGO SRL – agent de securitate – 2 – 0760265477

BOGDAN AUTOMOBILE SRL – agent transporturi – 1 – 0756576754

NEDE & FAT BOY SRL – ajutor bucatar – 3 – 0744693439

FLOREA GRUP SRL – ajutor bucatar – 4 – 0730230700

DENY LOOK – ajutor ospatar – 1 – 0748182106

TRANSILVANIA NUTS SRL – ambalator manual – 4 – 0790229953

IPEC SA – ambalator manual – 10 – 0258814491

MARC LEDORCA SRL – barman – 1 – 0745173392

DENY LOOK – barman – 1 – 0748182106

NEDE & FAT BOY SRL – bucatar – 3 – 0744693439

MARC LEDORCA SRL – bucatar – 1 – 0745173392

FLOREA GRUP SRL – camerista hotel – 3 – 0730230700

PROFI ROM FOOD SRL – casier – 3 – 0372568868

ALBANI FOREX SRL – confectioner articole din piele si înlocuitori – 10 – 0744693292

GENERALI ROMANIA ASIGURARE REA – consilier vânzari asigurari – 5 – 0731600549

IPEC SA – economist în economie generala – 1 – 0258814491

RO.DE.X FASHION SRL – croitor-confectioner îmbracaminte, dupa comanda – 3 – 0745136305

WIZARD WEB DESIGN SRL – designer grafica (studii medii) – 1 – 0761572251

WIZARD WEB DESIGN SRL – designer pagini web (studii medii) – 1 – 0761572251

IPEC SA – electrician de întretinere si reparatii – 4 – 0258814491

CRYSTAL INDUSTRY SRL – electrician de întretinere si reparatii – 3 – 0735545122

ALBALACT SA – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0372609132

CRYSTAL INDUSTRY SRL – inginer automatist – 1 – 0735545122

CRYSTAL INDUSTRY SRL – inginer electroenergetica – 1 – 0735545122

ALBALACT SA – inginer mecanic – 1 – 0372609132

IPEC SA – inginer mecanic – 4 – 0258814491

IPEC SA – laborant chimist – 1 – 0258814491

FLOREA GRUP SRL – lacatus constructii metalice si navale – 1 – 0258842275

CUTEAN COMPANY SRL – lacatus mecanic – 1 – 0745106618

ALBALACT SA – lacatus mecanic – 2 – 0372609132

HAŢEGAN METAL SRL – lacatus mecanic – 2 – 0745317046

NEDE & FAT BOY SRL – lucrator bucatarie (spalator vase mari) – 5 – 0744693439

FLOREA GRUP SRL – lucrator bucatarie (spalator vase mari) – 2 – 0730230700

PROFI ROM FOOD SRL – lucrator comercial – 1 – 0372568838

RO.DE.X FASHION SRL – manipulant marfuri – 2 – 0745136305

TRANSILVANIA NUTS SRL – manipulant marfuri – 3 – 0790229953

SC AMIGO&INTERCOST SRL – manipulant marfuri – 1 – 0754041736

SOLINA ROMANIA SRL – manipulant marfuri – 2 – 0733190507

IPEC SA – marcator piese – 20 – 0258814491

IPEC SA – mecanic utilaj – 4 – 0258814491

ALBALACT SA – mecanic utilaj – 1 – 0372609132

ALBALACT SA – muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide – 9 – 0372609132

SOLINA ROMANIA SRL – muncitor necalificat la ambalarea produselor sub forma de praf si granule – 2 – 0733190507

HAŢEGAN METAL SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0745317046

ALBANI FOREX SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 10 – 0744693292

SC CONSTRUCTAMA ALBA SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 2 – 0755999993

FLOREA GRUP SRL – muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje – 1 – 0258842275

GLG TECNOSPARK SRL – operator montaj linii automate – 1 – 0755035085

DENY LOOK – ospatar (chelner) – 1 – 0748182106

AGORA PAN SRL – patiser – 1 – 0755513803

NEMO INVESTIGO SRL – paznic – 2 – 0760265477

FLOREA GRUP SRL – pizzar – 2 – 0730230700

PROFI ROM FOOD SRL – primitor-distribuitor materiale si scule – 1 – 0372568838

BIROU EXECUTOR JUDECATORESC CHERSA SEBASTIAN – secretara – 1 – 0358111016

FLOREA GRUP SRL – sudor – 1 – 0258842275

HAŢEGAN METAL SRL – sudor – 2 – 0745317046

CUTEAN COMPANY SRL – sudor – 1 – 0745106618

ALBANI FOREX SRL – sudor manual cu flacara de gaze – 10 – 0744693292

ALBANI FOREX SRL – tapiter – 10 – 0744693292

ALBANI FOREX SRL – tâmplar universal – 10 – 0744693292

NEDE & FAT BOY SRL – vânzator – 3 – 0744693439

PROFI ROM FOOD SRL – vânzator – 3 – 0372568868

PRO SOLUTIONS AGENCY SRL – vânzator ambulant de produse nealimentare – 10 – 0251420520

PRIMEX INVEST SRL – zidar pietrar – 2 – 0753128951

CONSTRUCTAMA ALBA SRL – zidar pietrar – 2 – 0755999993

PRIMEX INVEST SRL – zugrav – 2 – 0753128951

AJOFM Alba – Punct de lucru Aiud – 0725 225 882

AFRODITA MELIHATA SRL – brutar – 5 – 0751364466

AJOFM Alba – Punct de lucru Blaj – 0725 225 883

PATI DOINA SRL – cofetar – 2 – 0721624749

BOSCH AUTOMOTIVE SRL – electrician în constructii – 4 – 0258807805

I.A.M.U. SA – electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice – 2 – 0258711907

I.A.M.U. SA – electromecanic masini si echipamente electrice – 2 – 0258711907

I.A.M.U. SA – frezor universal – 2 – 0258711907

BOSCH AUTOMOTIVE SRL – functionar administrativ – 37 – 0258807805

BOSCH AUTOMOTIVE SRL – inginer electroenergetica – 3 – 0258807805

BOSCH AUTOMOTIVE SRL – inginer electromecanic – 5 – 0258807805

BOSCH AUTOMOTIVE SRL – inginer productie – 5 – 0258807805

HYDROTARE 2019 S.R.L. – inginer sunet – 1 – 0744602117

VTP NELL INSTAL TEAM S.R.L. – instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze – 1 – 0770549983

I.A.M.U. SA – lacatus mecanic – 2 – 0258711907

I.A.M.U. SA – masinist la masini speciale de aschiere – 2 – 0258711907

BOSCH AUTOMOTIVE SRL – mecanic utilaj – 4 – 0258807805

I.A.M.U. SA – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 5 – 0258711907

DANIEL”S HEAVY MACHINE SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 2 – 0742524752

VTP NELL INSTAL TEAM S.R.L. – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 1 – 0770549983

I.A.M.U. SA – operator la masini-unelte cu comanda numerica – 5 – 0258711907

BOSCH AUTOMOTIVE SRL – planificator/specialist plan sinteze – 2 – 0258807805

I.A.M.U. SA – rectificator universal – 2 – 0258711907

I.A.M.U. SA – sculer-matriter – 2 – 0258711907

I.A.M.U. SA – strungar universal – 2 – 0258711907

Câmpeni

CASA MOŢULUI SRL – barman – 1 – 0751220498

ANDY SRL – bucatar – 1 – 0744560359

CASA MOŢULUI SRL – camerista hotel – 1 – 0751220498

CASA MOŢULUI SRL – lucrator bucatarie (spalator vase mari) – 1 – 0751220498

APUSENI WOODLAND SRL – menajera – 1 – 0740778400

ALBANI FOREX SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 10 – 0744693292

BIO REAL FOOD S.R.L. – preparator conserve, legume si fructe – 4 – 0788521726

Cugir

SGPI SECURITY FORCE SRL – agent de securitate – 10 – 0740600376

SGPI SECURITY FORCE SRL – agent de securitate – 5 – 0754202331

SEDIROM INTERNATIONAL SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 6 – 0371475081

ALPINA TEC LOGISTIC SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 7 – 0720085887

SC MOLD TECHNOLOGY SRL – operator la masini-unelte cu comanda numerica – 1 – 0724589824

AJOFM Alba – Punct de lucru Sebeş – 0725 225 885

LOMEDAMY SECURITY S.R.L. – agent de securitate – 1 – 0745501398

SIBARIS SRL – lucrator comercial – 1 – 0723240811