Lumea muzicală din România, în doliu. Gabriel Cotabiță s-a stins din viață la vârsta de 69 de ani

Lumea muzicală din România este în doliu. Artist Gabriel Cotabiță a încetat din viață la vârsta de 69 de ani, în urma unui accident vascular cerebral. Anunțul a fost făcut de dirijorul Ionel Tudor, într-un mesaj pe rețelele sociale.

Moartea sa marchează sfârșitul unei cariere impresionante, care a lăsat o amprentă profundă asupra muzicii românești.

O voce emblematică a României

Gabriel Cotabiță a fost un artist complet, cu o carieră de peste 40 de ani în care a redefinit muzica ușoară românească și a devenit un simbol al eleganței și al profesionalismului.

Cu o voce distinctă, o prezență scenică de neegalat și o pasiune autentică pentru muzică, Cotabiță a cucerit inimile a milioane de români.

Printre cele mai iubite hituri ale sale se numără „Noapte albastră”, „Te rog, domnișoară, nu pleca” și „Poate că da, poate că nu”, melodii care au rămas adânc întipărite în memoria publicului.

Ionel Tudor: „Ai plecat, Gabi, și ai lăsat muzică pop românească fără una dintre cele mai mari și mai personale voci”

„Ai plecat, Gabi, și ai lăsat muzică pop românească fără una dintre cele mai mari și mai personale voci! Am fost nu doar colaboratori ci și prieteni din tinerețe! Am lansat împreună piese care au bucurat generații de ascultători („Noapte albastră”, „Te rog, domnișoară, nu pleca”, „Și va mai trece-o noapte”, „Viață e un cazino”, „Să nu ne spunem adio”, „Poate că da, poate că nu” etc)! Am lansat împreună cu Joey de Alvaré primul CD din România!

Am făcut lucruri frumoase împreună, lucruri care nu se pot uită! Am împărțit multe momente ale vieții și carierei noastre împreună!…Te vom păstra mereu în inimile noastre! Dumnezeu să te odihnească în pace și lumina!”, a anunțat compozitorul Ionel Tudor.



