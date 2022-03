Ministrul energiei are o soluție pentru clienții casnici care consumă peste 300 kwh. Ce RECOMANDĂ ministrul

PNL și ALDE au încheiat protocolul de fuziune, documentul fiind semnat de liderii celor două fomațiuni politice Florin Cîțu și Daniel Olteanu. Peste o mie de aleși locali ALDE vor intra în PNL.



Florin Cîțu, președintele PNL, și Daniel Olteanu, președintele ALDE, au semnat protocolul de fuziune dintre cele două partide.

„PNL și-a asumat de la bun început rolul de partid integrator al Dreptei. Acesta este şi motivul pentru care am demarat dialogul politic cu ALDE. Viziunile celor două partide s-au armonizat pe parcursul discuțiilor, am stabilit obiectivele comune și am definitivat un parcurs procedural.

Fuziunea dintre PNL și ALDE are în vedere stabilizarea post-criză și dezvoltarea României, prin punerea în aplicare a măsurilor liberale pe care le așteaptă românii, în primul rând în domeniul economic.

Perioada extrem de dificilă pe care o traversează societatea românească după criza coronavirus și în condițiile războiului din Ucraina, obligă la colaborare toate forțele politice responsabile din România”, a declarat președintele PNL, Florin Cîțu, la semnarea protocolului de fuziune.

ALDE anunță că are peste o mie de aleși locali care se vor alătura echipelor PNL

„Ne-am întors în PNL, iar asta înseamnă nu doar o armonizare a structurilor din teritoriu, acolo unde cei peste 1.000 aleși locali pe care îi avem vor lucra pentru comunitățile lor, umăr la umăr cu colegii din PNL, ci mai ales o soluție pe termen lung pentru România.

Ținem foarte mult să punem în aplicare acele măsuri și teme care configurează o viziune liberală, corectă și coezivă, de dezvoltare a țării, fără a lăsa în urmă nicio comunitate, oricât de îndepărtată ar fi de Capitală sau de marile orașe”, a spus președintele ALDE, Daniel Olteanu.

Înțelegerea prevede că în structurile de conducere ale PNL vor fi cooptați, la nivel central și local, reprezentanți ai ALDE. Noile conduceri vor fi validate în Comisia pentru Fuziune, care administrează întregul proces.

sursa: Mediafax