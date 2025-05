Momente inedite duminică, în Cetatea Alba Carolina: Acrobații la înălțime, păpuși gigant, concert cubanez și spectacol cu foc

O serie de momente inedite vor avea loc în Cetatea Alba Carolina, duminică, 18 mai. Este vorba despre o premieră în cadrul Festivalului Internațional de Teatru Povești. Deoarece a doua zi de festival se suprapune cu al doilea tur al alegerilor prezidențiale, organizatorii s-au decis să mute festivalul în aer liber.

Drept urmare Cetatea din Alba Iulia va fi ”asaltată de păpuși gigant”, dar spectatorii vor avea parte și de acrobații la înălțime, un concert pe ritmuri cubaneze, sau un spectacol de foc.

De asemenea pe toată durata zilei vor avea lor mai multe spectacole pentru copii în aer liber.

DUMINICĂ, 18 mai – Evenimente în aer liber

11:00 PUNGUȚA CU DOI BANI, regia Cristian Mitescu

Compania Muschetarii București

Spectacol de teatru pentru întreaga familie

Piața Cetății / 45 min.

12:00 LUMEA PĂPUȘILOR GIGANT

Teatrul pe roți Arad

Paradă păpuși și marionete gigant

Piața Cetății / 30 min.

12:30 RED CIRCLE AND FLOWER SHOW

Elementz Art, Italia

Acrobație la înălțime

Piața Cetății / 20 min.

13:00 PINOCCHIO, regia Cristian Mitescu

Compania Muschetarii București

Spectacol de teatru pentru întreaga familie

Piața Cetății / 45 min.

17:00 LUMEA PĂPUȘILOR GIGANT

Teatrul pe roți Arad

Paradă păpuși și marionete gigant

Piața Cetății / 40 min.

18:00 MAGIC MARIONETTES SHOW

Kabaré Púpala Marionetas, Germania

Spectacol non-verbal pentru întreaga familie

Piața Cetății / 45 min.

19:00 RED CIRCLE AND FLOWER SHOW

Elementz Art, Italia

Acrobație la înălțime

Piața Cetății / 20 min.

19:30 LA VIDA ES CARNAVAL – BIU MARQUETTI & BAND

Concert

Piața Cetății / 1h 15 min.

21:00 IN RHYTHM – THE PULSE OF FIRE

Fire Theatre Company, Bulgaria

Spectacol alegoric cu foc

Piața Cetății / 40 min.

Cetatea Alba Carolina ”asaltată de păpuși gigant”

Festivalul de Teatru Internațional ”Povești” aduce lumea păpușilor gigant, pe strazile din cetatea Alba Carolina. Cei mici, dar și cei mari vor avea ocazia să vadă cum doi actori păpușari din Arad ”dau viață” unor păpuși gigant, care au la bază o întreagă inginerie.

Cei prezenți în duminică, în Cetate, vor putea să vadă de la modul de mânuire și până la tot mecanismul prin care păpușile gigant prind viață.

Actorii din spatele păpușilor gigant sunt Nuți și sorin Dorobanțu, actori profesioniști din Arad, care s-au specializat în timp în marionete. Aceștia au în spate o vastă experiență pe scenă, dar și în spații non convenționale.

Cei doi au vrut să ducă arta artistului păpușar la alt nivel, iar în acest fel a luat naștere proiectul ”Teatru pe Roți”.

”Provocarea noastră cea mai mare a fost aceea de a supradimensiona marioneta clasică. Așa a luat naștere prima marionetă gigant, de la noi din țară, balerina Gigalateea având o înălțime de trei metri, dar și alte personaje fantastice tot supradimensionate. Ne dorim ca tărâmul fantastic al viselor dumneavoastră să devină realitate cu ajutorul nostru”, au precizat aceștia.

Obișnuiți cu Alba Iulia, dar și cu festivalul de teatru din oraș, cei doi sunt din nou invitați și oaspeți la Alba Iulia. Aceștia se vor întâlni cu spectatorii duminică, pe străzile din Cetate.

Acrobații la înălțime

Red Circle – Cercul Roșu este o structură rotativă elaborată, acoperită cu flori, pe care acrobați talentați ne vor spune o poveste prin mișcări uimitoare, în timp ce introduce materiale roșii delicate și cercuri mici în reprezentația lor.

Flower sway poles – Florile unduitoare sunt două flori mari, care se balansează, în interiorul cărora doi acrobați dansează cu eleganță, dar și interacționează cu spectatorii.

Elementz Art a fost fondată de Alessandro Rossi și Davide Giavazzi. Sunt o companie internațională, constituită dintr-o echipă de performeri, coregrafi, dansatori, make-up artiști și designeri digitali, care și-au propus ca fiecare reprezentație să fie o provocare artistică și tehnică, care să îi conducă spre teritorii neexplorate, cu scopul de a atinge inimile spectatorilor.

Concert Cubanez: La Vida es Carnaval



Cetatea Alba Carolina va fi cuprinsă de ritmuri cubaneze. Biu Marquetti and Band este gata să aducă ritmurile și sunetul cubanez tocmai în inima Transilvaniei.

Fiecare piesă este însoțită de scurte povești despre felul în care respectivul cântec a ajuns (și) la ei, cum este recunoscut în perimetrul Caraibelor sau răspândit în lume într-o versiune sau alta și, mai ales, ce sentimente puternice reclamă fie că e vorba de un cântec de luptă sau de dragoste.

Nota dominantă este bucuria de viață cu tot ce ar putea aduce și speranța în depășirea obstacolelor. În câteva momente dansatoarele invită participanții din public la deprinderea pașilor de dans specifici pentru samba, merengue, cha-cha, totul coordonat de solista Biu Marquetti.

Biu Marquetti – Numele întreg BIUNAIQUI, i-a fost pus de tatăl ei, cu gândul la mașina Buick și la pantofii sport Nike. De la 4 ani râde, cântă și dansează oriunde. A urmat Școala Militară din Havana pentru că doar acolo putea studia Dreptul și, după anii de viață ca militar, a mers drept… spre muzică.

După ce a cunoscut succesul cu trupa de fete RICRACHA, a devenit solista Orchestrei de Salsa AZUCAR NEGRA, cu care a dat ocolul pământului de câteva ori, participând la concerte și festivaluri importante alături de Julio Iglesias, Boiz II Man sau Norah Johns.

În 2006, aflată în vacanță în Cuba, membrii Trupei Mandinga au invitat-o să facă parte din proiectul lor. Pentru că s-a îndrăgostit iremediabil de peisaje, oameni și folclorul românesc, nu a mai părăsit România. A reprezentat Cuba la Festivalul CERBUL DE AUR 2008 din Brașov.

Și-a adus în România muzicieni din Caraibe, Chile, Peru, Columbia, Cuba, împreună cu care face ca orice spectacol să fie de neuitat pentru public.

Seară de foc în Cetatea Alba Carolina

Evenimentele de duminică din cadrul Festivalului Internațional de Teatru ”Povești” se vor încheia cu un spectacol cu foc.

Când Focul, energia vieții, ne cuprinde inimile și îi putem simți forța în venele noastre pulsânde, atinse de măreția Vieții – noi strălucim. Apoi ne retragem, calmi, și așteptăm în pace, în liniște măsurată, până când un nou impuls conduce la o nouă scânteie și o nouă Viață.

Acest spectacol își propune să aducă energia, bucuria și inspirația celor prezenți. Strălucire și bucurie – exact cum este Focul însuși, pentru a ne apropia de un sentiment al Vieții, care ne reamintește că nu suntem singuri și uitați pe acest pământ, ci suntem parte din Cosmos, din ritmul maiestos al Naturii.

Spectacolul IN RHYTHM: THE PULS OF FIRE este un spectacol plin de imagini vizuale cu foc, ritmuri, alegorie, combinând sensibilitatea cu dinamismul.

FIRE THEATRE este o companie teatrală independentă, cu o prezență specifică în viața teatrală și culturală a Bulgariei. De la înființarea sa, din 1993, a fost activă în zona de pantomimă, teatru non-verbal și teatru în spații deschise, în ultimii 15 ani focusând-se pe dezvoltarea a ceea ce ei au conceput și numesc Fire Drama – o formă teatrală inovativă, care constă în sinteza dintre arta antică și poetică a mimei, jocul simbolic cu focul, măști, păpuși și tehnici performative de carnaval.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News