Noua generație de antreprenori din Alba. Alexia Tecșa, coordonatoare a celui mai dinamic dezvoltator imobiliar, Almax Group (P)

Almax Group este una dintre cele mai de succes companii de construcții și dezvoltare imobiliară din Alba Iulia. De-a lungul anilor, firma înființată de omul de afaceri Ion Tecșa în 2007 a construit mai multe ansambluri imobiliare de locuințe colective.

Recent, compania a fost premiată la Gala „România ești TU”, ediția națională (III), datorită proiectelor de referință și viziune inovativă care au făcut Almax Group lider pe piața imobiliară în Alba Iulia. Firma a fost reprezentată de noua coordonatoare a grupului, Alexia Tecșa, fiica omului de afaceri.

Primul astfel de proiect de anvergură a fost Almax Residence, complexul de locuințe din zona Centru, din apropierea Alba Mall.

A urmat ansamblul de blocuri și case înșiruite din zona Micești, cu vedere înspre zona împădurită și cu access facil atât la zona comercială Kaufland-McDonald’s cât și la Parcul Dendrologic.

Cel mai ambițios proiect al companiei, aflat acum în derulare, este mini-cartierul ce va avea, pe lângă locuințe, și grădiniță privată, magazine și spații pentru birouri.

Complexul rezidențial este construit pe un teren de 11.000 de metri pătrați, aflat în Alba Iulia, la capătul străzii Costache Negruzzi, pe malul râului Ampoi.

Pe lângă grădinița cu 90 de locuri, acesta include trei blocuri de locuințe cu 4 sau 5 etaje, cu un total de aproape 200 de apartamente. Blocurile vor avea boxe și garaje la demisol. Este prevăzut și un supermarket și spații pentru 12 birouri.

„După terminarea primelor două blocuri, care însumează 120 de apartamente, am început construcția grădiniței, pentru că am dorit să aducem un plus viitorilor locatari.

În doar 3 luni de zile am reușit să finalizăm demisolul, parterul și primul etaj și estimăm că vom finaliza construcția la sfârșitul acestui an.

Apoi urmează dotarea acesteia la cele mai noi standarde și selecția personalului, programate astfel încât înscrierile să poată să înceapă în prima parte a anului 2026, iar grădinița să își deschidă porțile pentru copii din anul școlar 2026 – 2027”, a declarat omul de afaceri Ion Tecșa.

La noua grădiniță muncitorii au finalizat structura de rezistență și au început zidăria. De asemenea, au fost începute lucrările la ultimul bloc care face parte din acest proiect, un bloc cu 80 de apartamente.

Începând din acest an, la conducerea Almax Group s-a alăturat Alexia Tecșa, fiica omului de afaceri care a fondat compania.

Alexia Tecșa este studentă în anul III la Facultatea de Business din cadrul Universității Babeș Bolyai și crede că „România nu este doar locul unde dorește să trăiască, ci și locul pe care trebuie să îl construim continuu prin tot ceea ce facem”.

Este o tânără responsabilă, pasionată de arhitectură care a ales să trăiască aici pentru „a construi o țară”. Astăzi, conduce alături de tatăl ei un business de succes în domeniul imobiliar.

Alexia a fost mereu atrasă de business-ul construit de tatăl ei și s-a implicat încă din copilărie, urmărind fiecare decizie luată și strategie implementată de acesta. A preluat de la el pasiunea pentru construcții, iar astăzi își petrece zilele de muncă pe șantier sau pe teren, alături de echipa sa.

Recent, Alexia Tecșa a reprezentat compania la Gala „România ești TU”, ediția națională (III), unde firma a fost premiată datorită proiectelor de referință și viziune inovativă care au făcut Almax Group lider pe piața imobiliară în Alba Iulia.

