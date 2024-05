O importantă delegație germană a vizitat proiecte în valoare de peste 120 milioane euro, coordonate de ADR Centru în Alba și Sibiu

Începând cu anul 2023, cooperarea dintre Landul Brandenburg din Germania și Regiunea Centru a intrat în cel de-al treilea deceniu de activitate. În cursul anului trecut au fost organizate șase tipuri de evenimente bilaterale, iar la jumătatea lunii mai 2024, Regiunea Centru a fost gazda celei mai importante delegații oficiale germane din ultimii cinci ani. Este vorba de vizita reprezentanților Comisiei pentru Dezvoltare și Afaceri Europene a Parlamentului acestui land german, vizită care a reunit oameni politici din toate partidele aflate în legislativul landului, dar și reprezentanți ai Ministerului de Finanțe, experți parlamentari și specialiști în cooperare bilaterală.

În cadrul acestei vizite, partenerii germani au văzut la fața locului exemple de succes din Regiunea Centru în privința implementării proiectelor de dezvoltare regională finanțate prin Programul Operațional Regional și au discutat despre posibilitățile de implementare și dezvoltare în comun a unor noi proiecte europene, finanțabile prin Fondul European de Dezvoltare Regională în perioada 2021-2027.

Vizita celor 21 de invitați germani s-a desfășurat în municipiile Sibiu, Alba lulia, Sebeș și Blaj, precum și în comuna Ciugud, ca o continuare a relațiilor de parteneriat dintre Regiunea Centru și Landul Brandenburg, începute în 2002-2003. Scopul vizitei a urmărit dezvoltarea activității Autorităților de Management pentru absorbția fondurilor structurale europene în perioada 2021-2027, pe baza exemplelor de succes din anii anteriori. În decurs de trei zile au avut loc întâlniri oficiale și discuții tehnice cu partea română, fiind vizitate 16 locații de proiecte, finanțate de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru în perioada 2004-2024.

Punctul central al vizitei I-a constituit Conferința desfășurată la Palatul Principilor Transilvaniei din Alba lulia, obiectiv care a fost deschis pentru public în vara anului 2023, tot printr-un eveniment organizat de ADR Centru: spectacolul „Simfonia Păcii”, compusă de Hazel Leach special pentru orchestra „Grenzenlos” (Fără Granițe) și invitații săi din România, Polonia și Lituania.

„Am transmis partenerilor noștri din Brandenburg un mesaj în dublă calitate, de Președinte al Consiliului Județean Alba, un partener activ al mai multor districte din Landul Brandenburg, dar și în calitate de Președinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru, în numele tuturor celor șase județe care compun Regiunea. Am reiterat faptul că, lucrând împreună am reușit să promovăm corent oportunitățile de dezvoltare ale județelor noastre, am pus bazele parteneriatelor economice între Regiunea Centru și Germania și am organizat multe evenimente cu teme de interes comun pentru ambele regiuni, inclusiv în privința controlului în cadrul programelor finanțate din fonduri structurale.

Consiliul Județean Alba consideră că acest parteneriat a fost elementul care a generat o schimbare uriașă în modul de pregătire al forței de muncă, județul Alba fiind în avangarda implementării sistemului de Școală Profesională duală după model german. Mă bucur că, acum, acest model de formare tinde să devină o regulă în România, iar noi, pentru că ne-am obișnuit să fim deschizători de drumuri, vrem să-l ducem mai departe, la nivelul Universităților noastre și al întregii societăți”, a declarat Ion Dumitrel, Președintele CJ Alba și al CDR Centru.

În cadrul Conferinței de la Alba lulia au fost abordate toate fațetele cooperării bilaterale româno-germane, dar și realizările din acești 20 ani de parteneriat.

Au vorbit despre implicațiile politice, administrative, economice, social-culturale și educaționale ale activităților comune dintre județele Regiunii Centru și districtele Landului Brandenburg Ion Dumitrel, Președintele CJ Alba și al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru, Vicepreședinta Parlamentului Landului Brandenburg – Barbara Richstein, primarul din Alba lulia – Gabriel Pleșa, dar și Secretarul de Stat din Ministerul Finanțelor și pentru Europa din Brandenburg – Jobst Hinrich Ubbelohde, prefectul de Alba – Nicolae Albu, Rectorul Universității „1 Decembrie 1918” Alba lulia – prof. univ. dr. Daniel Breaz și vicepreședintele Comisiei pentru Afaceri Europene a Landului – Matthias Stefke.

Din punct de vedere social-economic, delegația germană a analizat – împreună cu experții ADR Centru – soluțiile potrivite pentru impulsionarea investițiilor europene în infrastructura de transport și mobilitate eco-eficientă, în educație, în reabilitarea patrimoniului pentru dezvoltarea turismului, în revitalizare urbana și valorificarea spațiilor verzi și albastre, dar și în creșterea competitivității companiilor, care vor genera noi locuri de muncă prin proiectele finanțate în cadrul Programului „Regiunea Centru” 2021-2027.

De asemenea, o intervenție importantă în lucrările Conferinței de la Alba lulia a fost menită să sublinieze cooperarea economică bilaterală -concretizata de-a lungul timpului în 14 misiuni economice reciproce, prin care sute de reprezentanți ai companiilor române și germane s-au întâlnit pentru a realiza contacte de afaceri. Din acest punct de vedere Emil Muntean, Președinte APITSIAR și Director general Parc Industrial Cugir, a subliniat oportunitățile de dezvoltare economică în România și în Regiunea Centru, create pe baza schimburilor de know-how cu reprezentanții mediului de afaceri din Landul Brandenburg.

„Am avut prea puțin timp la dispoziție pentru a le prezenta partenerilor toate temele noastre de interes. Am vorbit despre dezvoltare instituțională, despre proiectele comune în domenii cum sunt utilizarea resurselor de energie regenerabilă, declinul demografic, arta și cultura, dar și despre dezvoltarea orașelor cu centre istorice și turism rural. Am subliniat sprijinul de care am beneficiat la nivel politico-administrativ, dar am arătat și impactul schimburilor economice bilaterale. Am vorbit despre faptul că – în urmă cu două decenii – noi ne-am dorit un partener care să ne înțeleagă și sunt convins că am învățat mai mult de la Brandenburg decât de la oricare alta regiune. După aceste decenii de colaborare, avem dovada faptului că am ales bine și ca parteneriatul nostru merge înainte!

De la bun început ne-am dedicat activitatea susținerii principiilor care stau la baza dezvoltării regionale: reducerea disparităților inter și intra-regionale, cooperarea internă și externă, care să asigure dezvoltarea armonioasă și durabilă a regiunii. Am prezentat delegației parlamentare a Landului Brandenburg cea mai mare parte a motivelor pentru care avem convingerea ca Parteneriatul nostru, dintre Landul Brandenburg și Regiunea Centru, a devenit un model la nivelul Uniunii Europene. De asemenea, am mulțumit doamnei dr. Birgit Schliewenz și lui Klaus Peter Krueger pentru că au pus aproape toată viața lor în serviciul acestui parteneriat. În calitate de reprezentanți a două regiuni europene care au înțeles că viitorul lor comun este într-o Europă unită și mai sigură, considerăm că împreună putem realiza și mai multe proiecte de dezvoltare. Pentru că dezvoltare fără cooperare nu există!”, a declarat Simion Crețu, director general ADR Centru, vorbind despre impactul acestei vizite în Regiunea Centru.

Vizitele în teren au fost cele mai importante pentru oaspeții germani.

La Sibiu au avut loc întâlniri de lucru cu comunitatea de cetățeni germani, dar și cu persoanele găzduite in Centrul social „Dr. Carl Wolff”, care a beneficiat de fonduri europene pentru modernizare în urmă cu mai bine de 15 ani. Ulterior a avut loc o vizită la proiectele de mobilitate urbană din centrul municipiului de pe Cibin, delegația fiind primită și de Consulul Germaniei, Ursula Kerstion-Jahn.

O altă dimensiune a evenimentului a fost dată de vizitele la unități de cultură și educație din județul Alba. La Sebeș, delegația din Brandenburg a vizitat Liceul German și a fost primită de primarul Dorin Nistor, care a prezentat sintetic evoluția comunității locale, ca exemplu de conviețuire între români și sași, fără a omite nici rolul investițiilor germane în dezvoltarea socio-economică a orașului. Pentru a sublinia potențialul oferit tinerei generații de metodele de formare profesională în sistem dual, după modelul german, primarul a prezentat oaspeților săi cea mai moderna clădire a unei unități de educație din Regiunea Centru, realizată prin proiectul „Construirea Liceului Tehnologic Sebeș”, arătând și interesul edililor pentru noi investiții în educație finanțabile prin PR Centru 2021-2027.

La Ciugud, una dintre cele mai digitalizate localități din România, au fost prezentate facilități moderne de educație timpurie, precum și sistemul care permite cetățenilor o interacțiune prietenoasă cu administrația locală.

Primarul Gheorghe Damian a condus delegația care a vizitat unul dintre cele mai moderne centre sociale din regiune, care oferă și îngrijire paliativă pentru mai mult de 150 de vârstnici din localitățile de pe cursul mijlociu al Mureșului.

Pe de altă parte, tema educației continue a fost abordată și la Centrul de Formare profesională Bosch, de la Blaj, unde managerul Alina Cotoară a prezentat amănunțit modul în care sunt susținuți tinerii și toti cei care vor să se instruiască în meserii moderne la acest centru de pregătire.

În completare, primarul municipiului de pe Târnava, Gheorghe Rotar a oferit ample explicații privind felul în care administrația publică locală își gestionează prioritățile de dezvoltare, în funcție de mărimea fiecărei localități. Pentru exemplificare, a oferit un tur la Palatul Culturii din Blaj, care a primit Premiul Europa Nostra pentru felul în care a fost reabilitat cu fonduri din bugetul local și din cel al CJ Alba. Foarte apreciată a fost și vizita la Ambulatoriul Spitalului municipal, obiectiv extins, modernizat și dotat cu echipamente moderne, cu fonduri europene care I-au transformat în cel mai performant ambulatoriu de acest fel printre unitățile de profil ale orașelor medii din Transilvania.

Tema educației de înaltă calitate a revenit în discuțiile cu întreaga conducere a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba lulia, rectorul Daniel Breaz fiind unul dintre cei mai activi susținători ai parteneriatului tripartit între reprezentanții administrației publice, ai universităților și ai mediului de afaceri, atât din Regiunea Centru – România, cât și din Landul Brandenburg – Germania.

Nu în ultimul rând, temele de cooperare în domeniul cultural au fost completate de informațiile oferite de Directorul Gabriel Rustoiu și conducerea Muzeului Național al Unirii din Alba lulia, care au subliniat și dimensiunea de documentare istorică și reenactment dintre instituțiile similare din cele două regiuni. În final, citadela albaiuliana și-a dezvăluit atracțiile în cadrul unei vizite la 5 proiecte de dezvoltare finanțate în perimetrul Cetății Alba Carolina, precum și la Sala Unirii, unde în toamna anului 2022 a fost semnat Acordul de Parteneriat dintre România și Uniunea Europeană.

Oaspeții germani au concluzionat că, în timpul alocat acestei vizite oficiale a fost desfășurat un program foarte dens de vizite la proiecte și discuții semnificative cu caracter tehnic, fiind impresionați de felul în care partea română a recuperat din decalajele de dezvoltare față de regiunile mai avansate din Europa. Toți participanții, reprezentând întregul spectru politic din Landul Brandenburg, au convenit că parteneriatul bilateral dintre Regiunea Centru și Landul Brandenburg a intrat sub cele mai bune auspicii în cel de-al treilea deceniu al existenței sale.

