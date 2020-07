O terapie anti-COVID pe bază de anticorpi ar putea ajunge pe piață anul acesta

Primăria Alba Iulia cumpără mobilier școlar și echipamente multimedia pentru dotarea spațiilor reabilitate din clădirea Colegiului Economic Dionisie Pop Marțian (corpurile C3 și C4). Valoarea investiției este de peste 170.000 de euro.

Primăria Alba Iulia a lansat vineri, 10 iulie, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), o licitație pentru achiziția de dotări (mobilier școlar și echipamente multimedia) aferente spațiilor de învățământ din cadrul obiectivului „Reabilitarea și extinderea clădirii Colegiului Economic Dionisie Pop Marțian”.

Valoarea totală estimată este de 845.788,24 de lei, fără TVA.

Potrivit caietului de sarcini, dotările prevăzute în cadrul investiției sunt de două tipuri, anume dotări cu mobilier specific învățământului preuniversitar (bănci, scaune, catedre, birouri pentru stații desktop) și dotări cu aparatură multimedia (vizualizator, display TV, multifuncționale, laptopuri, stații desktop all in one.

Lista dotări mobilier școlar:

set masă calculator + scaun – 120 buc.

set mobilier școlar elev – 504 buc.

masă de laborator doi elevi, blat termo-rezistent – 10 buc.

scaun – 30 buc.

catedră laborator informatică – 4 buc.

catedră – 19 buc.

dulap casetat pentru elevi sau profesori (6 casete, 2 x 3) – AB 24 buc.

24 buc. mobilier amfiteatru, 80 de locuri, dispuse pe două coloane cu culoar între ele, pe 10 rânduri în trepte, scaune rabatabile, măsuțe fixe, două mese prezidiu – 1 buc.

tablă școlară triptică albă 2000 x 1200 x 40 – 24 buc.

suport mobil pentru tablă triptică – 1 buc.

Listă dotări echipamente multimedia:

display interactiv 75” – 1 buc.

stand TV mobil cu suport cameră multibrackets floorstand basic 180 – 1 buc.

videoproiector optoma X342E, XGA, 1024 x 768, 3700 lumeni – 19 buc.

ecran proiecție manual, perete/tavan, 200 x 200 cm – 19 buc.

ecran proiecție electric, perete/tavan, 200 x 200 cm – 1 buc.

suport tavan videoproiector – 19 buc.

sistem PC all in one HP, i5 9400T, 23,8”, Full HD touch, 8 GB, SSD 256 GB, Windows 10 Home – 125 buc.

laptop i5, 17”, SSD 500 GB – 10 buc.

multifuncțional inkjet Benefit Wifi, duplex, fax, A4/A3 – 1 buc.

multifuncțional laser monocrom, A4 – 3 buc.

vizualizator ELMO L-12W – 1 buc.

server storage – 1 buc.

Noile dotări vor fi amplasate/montate în clădirea nou reabilitată (corpurile C3 și C4) a Colegiului Economic Dionisie Pop Marțian din Alba Iulia.