Patru din zece consumatori vor cheltui mai puțin de Crăciun, în acest an. Care sunt motivele. Studiu

Începând din această dimineață urmează ca la Biroul Permanent al Camerei Deputaților să fie depusă lista completă a miniștrilor dar și programul de guvernare la care formațiunile politice care formează coaliția au lucrat în ultimele două săptămâni.

Lista Guvernului şi programul de guvernare a fost depusă miercuri dimineaţă în jurul orei 8:00 la Parlament, şedinţa Birourilor Permanente reunite fiind programată între 9:00 şi 10:00, pentru a stabili calendarul audierii miniştrilor propuşi în comisiile de specialitate.

După avizul comisiilor, ar urma să aibă loc plenul reunit pentru învestirea noului Guvern, care potrivit premierului desemnat ar putea avea loc la ora 18:00, după care noii miniştri depun jurământul în faţa preşedintelui Klaus Iohannis.

Guvernul este învestit cu votul majorităţii parlamentarilor.

Va urma o ședință – maraton pentru învestirea noului guvern, pe care președintele Klaus Iohannis îl vrea cât mai repede instalat.

Vicepremieri în Guvernul condus de Florin Cîțu vor fi Dan Barna (USR-PLUS) și Kelemen Hunor (UDMR). Guvernul, în care PNL are 9 ministere, USR PLUS are 6, iar UDMR 3, are următoarea componenţă:

Miniștri PNL:

Ministerul de Finanțe – Alexandru Nazare

Ministerul Afacerilor Externe – Bogdan Aurescu

Ministerul Apărării Naționale – Nicolae Ciucă

Ministerul Energiei – Virgil Popescu

Ministerul Afacerilor Interne – Lucian Bode

Ministerul Educației – Sorin Câmpeanu

Ministerul Culturii – Bogdan Gheorghiu

Ministerul Agriculturii – Adrian Oros

Ministerul Muncii – Raluca Turcan

Miniștri USR PLUS:

Ministerul Justiției – Stelian Ion

Ministerul Sănătății – Vlad Voiculescu

Ministerul Transporturilor – Cătălin Drulă

Ministerul Fondurilor Europene – Cristian Ghinea

Ministerul Economiei- Claudiu Năsui

Ministerul Cercetării, Inovării, Digitalizării – Ciprian Teleman

Miniștri UDMR: