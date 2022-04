Peste 300 de jandarmi din Alba asigură măsuri de ordine în weekend-ul de 1 Mai. Recomandări pentru cetățeni

În județul Alba sunt listate pe portalul OLX mai multe mașini de lux, de către diverse persoane care vor să vândă autoturismele. Oferta de mașini de lux este foarte diversificată. În Sebeș, se vinde cea mai scumpă mașină, un Mercedes gle63s, listat la prețul de aproape 85.000 euro.

Mercedes gle63s racebox stage2 700cp coupe 2018 44k km extra full (Sebeș)

Mercedes gle63s 5.5, biturbo 585cp, stage2 racebox 700cp evacuare Fi exhaust 7500€ ,plus 1500€ soft, volan 3000€ , folie 2800€ ,grilă panamerică 500€ , an 2018, 1 singur proprietar, 44000km, dotări extra full webasto bang song, încălzire, ventilație, etc… schimb doar cu Lamborghini Urus sau gt63 Brabus tell.

Prețul cerut: 84.900 euro.

Porsche Cayenne GTS 2016 / 73 000 km (Alba Iulia)

Porsche Cayenne GTS, Motor 3,6 benzină, 441 cp, Facelift 2016, 73000 km. Toate schimburile la reprezentanța Porsche.

Mașina se prezintă absolut ca una nouă, impozit plătit pe tot anul. Accept variante la alt preț.

Prețul cerut: 51.990 euro

Mercedes Benz EQA – 21500 KM – pachet AMG – garanție (Alba Iulia)

Mercedes Benz EQA 250 – 2021

Km : 21500

Mașina este în garanție, achiziționată de nouă din reprezentanță.

Se vinde cu un cablu type 2 pentru statii publice, cablu cu adaptor pentru încărcarea la priză. (amandouă vin cu husele originale Mercedes)

Se vinde împreună cu stație de încărcare EVBOX WI FI 22KW (trifazică și monofazică) cu cablu type 2 de 5M.

Dotări:

Lane Assist, Fază lungă automată, oglinzi rabatabile electric cu memorie, cameră spate, cameră față detectare semafoare, cruise control, 4 moduri de condus, pachet exterior AMG, pachet interior AMG, trapă panoramică electrică, park assist (parcheaza singură), senzori de parcare 360, încălzire/răcire din aplicație cu funcție programabilă, senzor de ploaie, asistent la schimbarea benzii de circulatie, sistem audio BURMESTER, proiectare siglă mercedes din portiere, praguri iluminate, iluminare ambientală cu joc de lumini (toate culorile), asistent la coborâre, scaune față încălzite, portbagaj acționat electric, easy access, se poate deschide cu piciorul, keyless access, keyless go, navigație cu realitate augmentată.

Prețul cerut: 50.199 euro

Tesla Model 3 (Alba Iulia)

Opțiune Full Self Drive, încălzire scaune față și spate, scaune față premium cu reglaj electric pe 12 direcții, consolă/cotieră centrală cu închidere, 4 USB, Premium

Audio System cu 15 boxe și un subufer.

Conectivitate Premium: hărți satelit cu informații trafic în timp real, streaming online pentru muzică și media Spotify, Netflix, Twitch, video streaming, karaoke,

browser internet, update posibil prin WLAN sau date mobile. Muzică și media prin Bluetooth, radio DAB.

Acoperiș panoramic cu tentă închisa și protecție UV și infrarosu, oglinzi exterioare reglabile electric. Profil șofer individual, auto pilot, cruise control, computer de bord. Jante Performance 20″, geamuri electrice, faruri cu tehnologie LED, volan multifuncțional, oglinda interioară cu efect antiorbire.

Echipată cu anvelope de vară + 1 set de anvelope de iarnă aproape noi.

Prețul cerut: 49.750 euro

Mercedes Glc 220d 4M / 2019 / 47000 km (Blaj)

Mercedes Benz GLC 220 4 Matic / 9G-Tronic, Import recent (04/2022), kilometri reali 100%

Prima înregistrare 08/2019, stare tehnică și estetică ireproșabilă. Motor 1950 cmc 194, Cp EURO 6. Tracțiune integrală permanentă 4MATIC – 4×4, cutie de viteze

automată 9 G-Tronic cu schimbător plus direct select – 9 trepte viteză. Pachet Off-Road exterior , pachet Crom, faruri Full LED Intelligent Adaptive, Keyless Go

(Pornire fara ajutorul cheii). Pachet parcare, cameră marșalier (inclusiv pilot de parcare). Trafic Sign Recognition (recunoaștere semne de circulație), banchetă spate rabatabilă + sistem de prindere Isofix. Linguatronic (comenzi vocale rapide), protectia pietonilor (capotă activă).

Sistemul de apeluri de urgență Mercedes-Benz . Agility Control (Suspensie adaptivă).

Sistem multimedia MBUX, navigație profesională, informații despre trafic: Radio, Mp3, Port card SD, media bluetooth, telefon mobil, internet car, priză 12V, Android Auto, Apple Carplay. Mercedes Me Connect (Acces de la distanță asupra mașinii prin aplicația de pe telefonul mobil).

Joystick touchpad. În preț este inclus și un set roți de iarnă cu jante aluminium.

Prețul cerut: 43.900 euro

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News