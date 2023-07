PISCINELE din Alba unde te poți răcori și relaxa în această vară. TARIFE 2023, program de acces. LISTA

Distracția și relaxarea la piscină sau la bazele de agrement din județul devine o opțiune atractivă în încercarea de a face față temperaturilor ridicate.

Unele dintre locațiile cu piscine din județul Alba oferă și posibilități de cazare, astfel încât sunt variante viabile pentru o mini-vacanță în județ.

Alba24 a încercat să afle care sunt piscinele deschise în acest sezon, ce program au și care sunt prețurile.

Piscine, ștranduri și baze de agrement în județul Alba

Alba Iulia

Alba Iulia nu are nici în acest an un ștrand public al orașului. Primăria a anunțat că are un proiect pentru construirea unei baze de agrement de la zero, în spatele Bazinului Olimpic.

Vechiul ștrand a fost lăsat de izbeliște, deși era situat într-o zonă foarte frumoasă a orașului, lângă pădure, pe un teren generos.

Albaiulienii nu sunt totuși lipsiți de opțiuni. Există un bazin olimpic, dar și câteva piscine în aer liber, private.

Bazinul Olimpic din Alba Iulia (Alba Iulia, Bulevardul Republicii nr. 3)

Program pentru agrement:

luni – vineri: 07:00 – 11:00 | 17:00 – 19:00

sâmbăta : 07:00 – 21:00

duminică : 07:00 – 21:00

Tarife:

copii, elevi, studenți la zi – 20 lei/2 ore

adulți – 30 lei/2 ore

Winners Club Țălnar (Alba Iulia, strada Gabriel Bethlen, în Cetatea Alba Carolina, în spatele Bibliotecii Batthyaneum)

Program: luni – duminică: 10:00 – 19:30

Tarife:

Luni-Joi: 40 lei

Vineri-Duminica: 50 lei

Copiii în vârsta de până la 6 ani au intrare gratuită.

Piscine în locații aproape de Alba Iulia

Theodora Golf Club (Teleac, strada Principală 75 C, 4 km distanță de la centura ocolitoare Alba Iulia, pe DJ 107)

Program: luni – duminică: 09:00 – 20:00

Tarife:

persoane peste 16 ani: 100 de lei

copii între 7 și 16 ani: 70 de lei

copii sub 6 ani: gratuit

Prețul de intrare include un șezlong și un prosop de persoană.

Piscina Allegria Alba Iulia (Allegria Resort Hotel & Spa – fost hotel Mercur, la 4 km de Alba Iulia, pe DN1 Alba Iulia – Sebeș, lângă sens giratoriu cu drumul spre Vințu de Jos; Lancrăm DN1, km 373+100, nr. 9)

Program: luni – duminică: 09:00 – 19:00

Tarife:

Luni – Vineri

Adulți și copii peste 5 ani – 70 de lei

Copii sub 5 ani – gratuit

Sâmbătă – Duminică

Adulți și copii peste 5 ani – 100 de lei

Copii sub 5 ani – gratuit

În preț este inclus prețul unui șezlong, un prosop și masa de prânz, servită sub forma unui bufet suedez între orele 13:00 și 16:00

Locația are și piscină interioară, servicii de wellnes & spa, saună umedă/uscată, salină și servicii de cazare.

Pensiunea Drumul Dragostei (la 5 km de Alba Iulia, din DJ 107C Alba Iulia – Vințu de Jos, la dreapta pe strada Prieteniei nr. 2)

Program:

luni – vineri: 10:00 – 20:00

sâmbătă – duminică: 09:00 – 20:00

Tarife:

luni – vineri

copii sub 12 ani: 35 de lei

copii peste 12 ani și adulți: 40 de lei

sâmbătă – duminică

copii sub 12 ani: 45 de lei

copii peste 12 ani și adulți: 50 de lei

Piscina exterioară are o adâncime maximă de 1,6 metri și o lungime de 17 metri. De asemenea, lângă piscină există un bar și o terasă.

Pensiunea Drumul Dragostei oferă și servicii de cazare.

Astoria Pool Park (Hotel Astoria, DN1 km 387, Alba Iulia – Teiuș)

Program:

luni – vineri: 10:00 – 20:00

sâmbătă – duminică și zile de sărbătoare: 09:00 – 20:00

Tarife:

luni – vineri: 40 de lei

sâmbătă – duminică și sărbători legale: 50 de lei

copii sub 5 ani – gratuit

luni-joi după ora 16:00 – 25 de lei

Locația oferă și servicii de cazare și masă

Locații în județul Alba

Ștrandul Municipal Aiud (Aiud, strada Băilor nr. 2)

Program: luni – duminică: 08:00 – 20:00

Tarife:

Luni – Vineri

copii sub 14 ani – 15 lei (după 17:00 10 lei)

copii peste 14 ani și adulți – 20 de lei (după 17:00 – 15 lei)

Sâmbătă – Duminică

copii sub 14 ani – 20 de lei

copii peste 14 ani și adulți – 25 de lei

Baza de agrement Blaj (Blaj, strada Iuliu Maniu)

Program: marți – duminică: 09:00 – 20:30

Tarife:

copii sub 14 ani: 10 lei

copii peste 14 ani și adulți: 20 de lei

șezlong: 5 lei

În zilele de luni baza de agrement va fi închisă pentru întreținere

Facilități: trei bazine pentru diferite categorii de vârstă; internet gratuit, în sistem Wi-Fi, fond muzical în întreaga bază; terenuri de sport, spaţii de joacă, gazon pe care se poate face plajă, spaţii de alimentaţie publică.

Ștrand Baia de Arieș (Baia de Arieș, strada Stadionului 20)

Program: luni – duminică: 10:00 – 20:00

Tarife:

copii 13 – 18 ani: 5 lei

adulți: 15 lei

pensionari: 10 lei

șezlong 5 lei

La Jockson, Bucerdea Grânoasă

Program: luni – duminică: 10:00 – 21:00

Tarife:

luni – vineri: 20 de lei

sâmbătă – duminică: 30 de lei

copiii sub 3 ani: gratuit

șezlong: 15 lei

La Mesteceni Country Club, Răhău

Program: luni – duminică: 10:00 – 20:00

Tarife:

adulți: 60 de lei

copii sub 12 ani: 40 de lei

Piscina de vară are lungimea de 15 metri, lățimea de 5 metri și adâncimea cuprinsă între 1 şi 2 metri.

Complex turistic Elegant (Drumul Dăii, Sebeș)

Program: luni – duminică 09:00 – 20:00

Tarife:

luni – vineri:

adulți: 35 de lei

copii sub 14 ani: 20 de lei

sâmbătă – duminică:

adulți: 40 de lei

copii sub 14 ani: 25 de lei

Complexul de Agrement ”Bellavi” – Ocna Mureş

Program: luni – duminică: 10:00 – 20:00

Tarife:

copii: 25 de lei

adulți: 35 de lei

Lângă piscină sunt amenajate terenuri de tenis de câmp, volei, tenis cu piciorul sau fotbal.

Ștrand Zlatna

Program: luni – duminică: 10:00 – 19:00

Tarife:

Adulți – 25 lei/ persoană/ zi

Copii cu vârsta până la 14 ani și persoane cu handicap – 15 lei/ persoană/ zi

Băile Sărate de la Ocna Mureș

Program:

Perioada mai – septembrie: zilnic, între orele 9:00 – 22:00

Perioada octombrie – aprilie: zilnic, între orele 9:00 – 21:00

Tarife:

60 lei/zi de luni până vineri inclusiv

70 lei/zi în zilele de sâmbătă și duminică

Bilet program redus*

Adulți (1-4 ore) – 45 lei

Copii cu vârsta cuprinsă între 7-14 ani- 35 lei/zi

Copii cu vârsta cuprinsă între 7-14 ani program redus* (1-4 ore) – 25 lei

Copii cu vârsta sub 7 ani – gratuit

Depășirea celor 4 ore se taxează suplimentar astfel:

primele 20 minute – 5 lei

peste 20 de minute: câte 10 lei pentru fiecare 30 minute.

Paradisul Transilvaniei Blaj (Blaj, strada Horia, nr. 43)

Tarife:

luni – vineri:

adulți: 50 de lei

copii între 7 și 2 ani: 30 de lei

copii sub 2 ani: gratuit

sâmbătă – duminică:

adulți: 100 de lei

copii între 7 și 2 ani: 70 de lei

copii sub 2 ani: gratuit

Reichau Transilvania (Răhău, Str. Principală, nr.197)

Tarif: 50 lei de persoană, doar cu rezervare, gratuit pentru cei cazați la pensiune

