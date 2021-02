Polițiștii din Alba, controale la mașinile străine. Autovehiculele înregistrate în alte state, oprite pe drumurile din județ

Contribuțiile la Pilonul II ar urma să se majoreze, ceea ce ar însemna un profit mare pentru cei ce contribuie la acest pilon, potrivit programului de guvernare al coaliției PNL-USR-PLUS-UDMR. Documentul spune că vor fi crescute contribuțiile cu un punct procentual de la 3,75%, cât este în prezent, după transferul contribuțiilor sociale în sarcina angajaților, până la 4,75% în 2024.

În ciuda pandemiei de COVID-19, în 2020, s-a înregistrat un câștig de aproape un miliard de euro pentru participanți, reiese din datele prezentate în acest an de Asociația pentru pensiile administrate privat din România (APAPR).

Reprezentanții APAPR mai transmit, prin intermediul unui comunicat de presă recent, că „Pilonul II de pensii a realizat în 2020 un câștig de 6,2%, de trei ori peste inflație, adică un profit net de 900 mil. EUR pentru participanți. Revenirea spectaculoasă de după scăderile cauzate de închiderea economiei din primăvara lui 2020 se datorează parțial revenirii piețelor, dar și managementului profesionist, strategiei de investiții adaptate contextului și calității supravegherii”.

Cum vor crește contribuțiile la Pilonul II de Pensii

Contribuțiile la Pilonul II, al pensiilor private obligatorii, va crește până la 4,75% în 2024, cu doar un punct procentual peste nivelul actual, în contextul în care în momentul implementării reformei se viza un procent de 6%, reiese din angajamentele asumate de Cabinetul Cîțu în programul de guvernare depus miercuri dimineața în Parlament scrie cursdeguvernare.ro

”Creșterea contribuțiilor către Pilonul II de pensii cu un punct procentual de la 3,75%, cât este în prezent, după transferul contribuțiilor sociale în sarcina angajaților, până la 4, 75% în 2024”, se arată în document.

Guvernul își asumă totodată promovarea unor soluții legislative pentru dezvoltarea sistemului de pensii private. Printre măsurile avute în vedere se numără:

Susținerea adoptării cadrului legal necesar introducerii produselor pan europene de pensii ca nou vehicul de economisire pentru investiții europene și finanțare durabilă;

Promovarea cadrului legal care vizează organizarea și funcționarea sistemului de plată a pensiilor private (proiect de Lege privind plata pensiilor private);

Flexibilizarea și dezvoltarea legislației de pensii facultative, prin adaptarea profilului de risc la parametrii persoanei în cauză (vârstă, obiectiv), a criteriilor de deductibilitate a cheltuielilor angajatorilor care contribuie la pensiile facultative și crearea de noi produse de ac est tip.

Ce este Pilonul II de pensii

În România există trei categorii de pensii. Este vorba, mai exact, despre Pilonul I de pensii, adică vistieria statului, unde merge o parte din contribuția datorată la pensii, Pilonul II, ce este administrat privat, unde merge o altă parte din contribuția obligatorie la pensii, și Pilonul III, care e reprezentat de fondurile private la care contribuie doar cine vrea, suplimentar, cu cât vrea.

Cel care datorează contribuție la pensii asigură umplerea Pilonului I și a Pilonului II, proporțional cu cotele decise prin lege.

Astfel că, spre deosebire de partea din contribuția noastră care merge în vistieria statului, partea cealaltă, adică pensia privată obligatorie, merge într-un cont administrat privat, însă asta nu înseamnă că aceștia nu se vor mai întoarce la noi într-un final, la vârsta pensionării.

Acești bani vor fi un plus față de pensia din sistemul public. Iar partea interesantă e că, dacă titularul contribuției de la Pilonul II moare, atunci banii din contul său propriu la fondul privat se duc la moștenitorii săi — ceea ce la pensiile publice de stat nu se întâmplă.

Reglementarea în materie de pensii private apare în Legea nr. 411/2004. În act se prevede că persoanele în vârstă de până la 35 de ani care sunt asigurate în sistemul public de pensii trebuie să adere la un fond de pensii. De asemenea, persoanele până în 45 de ani, care sunt deja asigurate și contribuie la sistemul public de pensii, pot adera la un fond.

Cei care nu știu la ce fond merg banii lor de pensie privată, pentru că nu și-au ales fondul, pot să afle folosindu-se de o aplicație pusă la dispoziție de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Aplicația ASF este, de fapt, o cerere ce se poate completa online, de la orice dispozitiv care e conectat la internet.

Dacă participantul la Pilonul II de pensii private moare înainte să apuce să ceară obținerea pensiei private, pe numele moștenitorului acestuia va fi deschis un cont la fondul de pensii la care s-a contribuit până atunci, banii fiind transferați acolo.

În momentul de față, cota de contribuție la Pilonul II este de 3,75% din CAS, în timp ce la visteria statului (Pilonul I) se duce restul din CAS până la 25%. Această valoare se utilizează de la începutul lui 2018, atunci când contribuția s-a redus de la 5,1% , conform avocatnet.ro.

Apoi, cam în aceeași perioadă, respectiv spre sfârșitul lui 2018, a apărut Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018, document ce, printre altele, dădea posibilitatea mutării banilor de la Pilonul II (administrat privat) la Pilonul I (visteria statului).

Deoarece opțiunea mutării banilor dintr-un fond de pensii în altul s-a dovedit a fi inutilă, după ce, în perioada iunie – octombrie 2019, doar 397 de persoane au făcut acest lucru, Guvernul a luat decizia eliminării acestei posibilități.

Astfel, începând din 9 ianuarie 2020, românii nu mai posibilitatea de a opta pentru mutarea banilor de pensie privată de la Pilonul II la sistemul pensiilor de stat (Pilonul I).

În plus, din 2020, angajatorii pot acorda, cel puțin teoretic, propriilor angajați și o a patra categorie de pensii, sub forma pensiilor ocupaționale. Pensia ocupațională este facultativă, iar schema de pensii este stabilită de fiecare angajator care vrea și poate (are capacitatea financiară) să ofere astfel de beneficii salariaților.