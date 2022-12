Procedură de urgență: Șoferii băuți și fără permis, trimiși direct la închisoare. Lege inițiată de un fost ministru al justiției

Primăria comunei Bucerdea Grânoasă a semnat un contract de finantare pentru construirea unei locuinte nZEB plus (near Zero Energy Building).

Construcția va fi destinată specialiștilor din sănătate și învățământ din comună.

Proiectul are o valoare de peste 1,8 milioane de lei și este finanțat prin PNRR.

O clădire nZEB este una cu un consum de energie aproape de zero, cu o performanţă energetică foarte ridicată, la care necesarul de energie din surse convenţionale este aproape egal cu zero sau este foarte scăzut şi poate fi înlocuit cu energie din surse regenerabile.

Construcția va fi dotată cu sisteme inteligente pentru managementul rețelelor de climă, termoficare și iluminat.

Foto: MDLPA – proiecte tip de case nZEB finanțate prin PNRR