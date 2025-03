Producătorul chinez de vehicule electrice BYD intră pe piața din România. Va concura cu Dacia Spring și Tesla

Producătorul chinez de vehicule electrice BYD, unul dintre giganții în producția de vehicule electrice, anunță extinderea pe piața din România. Reprezentanța din țara noastră va opera începând din luna aprilie cu o rețea de 20 de dealeri auto și va oferi la vânzare șapte modele electrice și plug-in hybrid.

Planurile companiei chineze sunt impresionante, vizând o extindere a rețelei la 30 de dealeri până la finalul anului 2025. Pe termen mediu, strategia BYD include dezvoltarea unei rețele de 60 de dealeri auto în următorii trei ani, cu ambiția declarată de a deveni liderul pieței auto din România până în 2030, scrie EVmarket.

BYD (Build Your Dreams), cel mai mare producător de vehicule electrice din China, va introduce pe piața românească o gamă variată de vehicule electrice, concurând direct cu modele deja populare:

BYD Dolphin Surf – un competitor direct pentru Dacia Spring

BYD Sealion 7 – concurent pentru Tesla Model Y

BYD Seal – alternativă la Tesla Model 3

BYD Atto 2 – competitor pentru Ford Puma

BYD Seal-U – model SUV electric

Primele orașe din România unde vor fi disponibile showroom-uri BYD sunt București, Iași, Brașov, Timișoara, Cluj, Constanța, Pitești.

Pentru anul 2025, importatorul BYD estimează vânzări de 5.000 de vehicule electrice și plug-in hybrid pe piața românească.

Prezență europeană în creștere

România se alătură astfel unei liste în creștere de piețe europene unde brandul BYD este prezent în 2025, incluzând Germania, Norvegia, Suedia, Danemarca, Olanda, Belgia, Franța, Regatul Unit și Spania.

BYD construiește prima sa fabrică europeană de autoturisme de pasageri în Szeged, Ungaria. Această fabrică vă produce vehicule electrice de nouă generație.

BYD Co. Ltd este o companie chineză fondată în 1995 de Wang Chuanfu, cu sediul în Shenzhen, Guangdong. Compania are două filiale, BYD Automobile și BYD Electronic.

sursa: EVmarket.ro

foto: byd.com

