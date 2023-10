Proiectul ”Erasmus+, HERA” la Liceul de Arte ”Regina Maria” din Alba Iulia: caligrame și grafică digitală

Proiectul interjudețean interdisciplinar Regina Maria – arta vieții și viața artei, derulat de Liceul de Arte ”Regina Maria” în parteneriat cu Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan”, Alba Iulia, Şcoala Gimnazială „Vasile Goldiş”, Alba Iulia, Colegiul Național ”Lucian Blaga” Sebeş și Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan”, Alba Iulia, a ajuns la a V-a ediție.

În luna octombrie elevii participă la lecții de documentare, la prezentări/dezbateri pornind de la ideile exprimate de Regina Maria și la concursul intitulat Gândurile Reginei Maria, având două secțiuni: Caligrame și Grafică digitală.

Ne bucurăm de continuarea tradiției caligramelor Reginei Maria și de creativitatea participanților în interpretarea gândurilor Reginei Maria exprimate în limbile română, engleză și franceză printr-o imagine artistică.

Pentru ediția din anul acesta elevii au de reflectat pe marginea următoarelor gânduri ale Reginei Maria:

“I have also learnt the truth that it is more blessed to give than to receive.” (gimnaziu)

”What use my riches, my success, my talent, my joy, unless I share it with another or others? What use my day unless I have made someone happy, helped someone, given someone pleasure, be it to man, child or beast?” (liceu)

Le mulțumim tuturor pentru susținere și implicare și abia așteptăm să ne bucurăm de creativitatea și sensibilitatea interpretărilor pe care le vor oferi gândurilor Reginei Maria, au transmis organizatorii.

O activitate inedită a proiectului a avut loc în cadrul mobilității din România a elevilor și a profesorilor parteneri (din Franța, Italia și Polonia) în proiectul Erasmus+, HERA (Humanity European Road Access), tip KA220-SCH, parteneriate de schimb școlar, derulat în perioada 2022-2024 (echipa HERA –Vasiu Diana (coord), Incze Monica, Albescu Nadia, Apostol Nicoleta).

Elevii români (Liceul de Arte ”Regina Maria”) alături de elevii din școlile partenere (Ecole Primaire Le Quesnay – Franța, Istituto Comprensivo Riccardo da Lentini -Italia, Szkola Podstawowa Nr 77 Gdansk – Polonia) au participat la un atelier de traducere și realizare de caligrame pe perechi/grupe internaționale pornind de gândurile Reginei Maria.

Activitatea a fost mobilizatoare pe partea de traducere și realizare a caligramelor, dar a fost îmbucurătoare și energizantă în momentul prezentărilor deoarece elevii au repetat împreună (după modelul prezentat) gândurile Reginei Maria în limbile engleză, română, franceză, poloneză și italiană realizând unitatea grupului ca o încheiere frumoasă a săptămânii petrecute în Alba Iulia.

”Suntem recunoscători pentru oportunitatea de a lucra împreună în cadrul acestor proiecte și de a împărtăși cu ceilalți din frumusețea gândurilor Reginei Maria!”, transmit organizatorii.

