Salariile profesorilor cresc doar cu aproximativ 60 de lei. Cât cer sindicaliștii

Ordonanța de urgență ce prevede o creștere de doar 60 de lei pentru angajații din educație a fost criticată luni de președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Simion Hăncescu.

Acesta spune că suma una prea mică raportat la scumpirile din piață și nivelul de salarizare din învățământ.

„Astăzi i-am prezentat nemulţumirile noastre domnului secretar general al Guvernului, Marian Neacşu, i-am explicat că inclusiv partea guvernamentală ştia că primim 8%, numai că i-am explicat că nu înseamnă 8%, ci de fapt e 4%.

S-a băgat acea şopârlă în Ordonanţa privind măsurile fiscal-bugetare că se dă o pătrime din diferenţa dintre salariile din 2022 şi 2021, nu din diferenţa dintre salariile din 2022 şi 2018, pentru că aşa era corect. Trebuia acordată corect o pătrime, care însemna o mărire de 8%. Iar de fapt ceea ce a dat Guvernul acum înseamnă o mărire de vreo 60 şi ceva de lei la salariul net, atât, ceea ce este extrem de puţin.

Iar coroborat cu facturile care încep să vină şi sunt între 800 şi 1.000 de lei la întreţinere şi tot ce înseamnă gaze şi încălzire şi aşa mai departe, dezastrul e în floare. I-am explicat domnului secretar general că puterea de cumpărare se va prăbuşi rău de tot, pentru că inflaţia cumulată 2020 – 2021 probabil va ajunge în final spre 11%, se estimează în 2022 o inflaţie de 6,5%, aşa e croit bugetul, deci se va ajunge undeva la peste 17% inflaţie.

Dacă dai o mărire de 4%, dar nici nu e 4%, e 3,8%, din 17% inflaţie înseamnă o scădere a puterii de cumpărare cu cel puţin 14%, care înseamnă enorm. În orice ţară normală Guvernele indexează salariile măcar cât să acopere inflaţia, ori la noi treaba asta e departe.

Creşterea inflaţiei este cauzată în primul rând de incompetenţa Guvernului, pentru că au luat nişte măsuri nesăbuite în perioadă de pandemie, au liberalizat preţurile şi normal că inflaţia a scăpat de sub control, şi culegem roadele, iar cei care au provocat această creştere a inflaţiei acum vor să o repare pe spinarea celor mulţi, care sunt în învăţământ”, a menţionat Simion Hăncescu.

Referendum în unitățile de învățământ

Cele 3 federaţii sindicale ale angajaţilor din educaţie derulează în toate unităţile de învăţământ un referendum prin care salariaţii sunt chemaţi să decidă dacă în ianuarie vor face grevă de avertisment sau grevă generală, în cazul în care Guvernul nu va acorda angajaţilor din sistem majorările salariale prevăzute în lege.

„Oamenii au toate motivele să fie nemulţumiţi şi este foarte posibil ca protestele să continue şi anul viitor. În aceste zile are loc un referendum în toate unităţile de învăţământ, prin care membrii de sindicat şi nu numai sunt chemaţi să opteze pentru formele de protest – grevă de avertisment sau grevă generală.

Dacă oamenii sunt nemulţumiţi, în opinia mea forma supremă de luptă sindicală este greva generală, care poate să-i mai trezească pe guvernanţi din letargie. Se pare că aceste proteste (mitingurile din aceste zile, n.r.) sunt pentru ei lucruri neesenţiale şi nu sunt sensibili la faptul că au fost 100 de oameni şi vor fi şi mâine şi poimâine – probabil se doreşte o acţiune de amploare, cu lacătul pe şcoli în 2022.

Am dat termen până joi să primim feed-back statistic – nu neapărat semnăturile – să ştim care e poziţia. Nu noi (liderii de sindicat, n.r.) putem decide greva generală. Dacă oamenii consideră că ‘Gata, până aici!’ şi vor să protesteze, noi vom anunţa mai departe şi ce va ieşi vom vedea. Toate cele trei federaţii (fac această analiză în rândul membrilor de sindicat cu privire la modul de continuare a protestelor, n.r.) facem front comun”, a afirmat Simion Hăncescu.

Mitingul din fața Guvernului

Reprezentanţii sindicatelor din educaţie au participat, luni, la un miting în faţa Guvernului, solicitând respectarea majorărilor salariale prevăzute în legislaţie.

Preşedintele FSLI a explicat că cele 3 federaţii sindicale din învăţământ au solicitat o întâlnire cu prim-ministrul şi cu ministrul de Finanţe, înainte de adoptarea bugetului pe anul viitor.

„Dacă îngheaţă acele salarii de 5.000 – 6.000 de lei net, şi avem destui în sistem (în întreg sistemul bugetar, n.r.), nu e problemă. Problema este la noi (în sistemul de învăţământ, n.r.), când îi îngheaţă salariul unui profesor debutant care are salariul net sub 2.000 de lei şi cu indemnizaţii ajunge undeva spre 2.300 de lei şi mai ia 60 de lei în plus, aici e marea problemă.

Şi avem în sistem şi oameni care câştigă 1.700 de lei, personal nedidactic, care efectiv sunt muritori de foame. Am cerut o întâlnire cu premierul şi cu ministrul de Finanţe, să avem o discuţie cât de repede, ca să vedem dacă există un orizont de aşteptare pentru acest an. Din câte am dedus, vor să treacă bugetul în forma asta”, a precizat Simion Hăncescu.

sursă: Agerpres

