Scandalul pensiilor mărite, dar neprimite conform deciziilor de recalculare. Reacția Casei de Pensii Alba

Conducerea Casei de Pensii Alba a transmis miercuri dimineața mai multe precizări cu privire la situația pensionarilor din județ care deși au primit deciziile mărite nu și-au încasat banii. Reamintim faptul că zeci de pensionari au luat cu asalt instituția, marți, pentru a obține răspunsuri la situația în care se află. Deși unii dintre ei au primit mai multe decizii de recalculare, cu pensia mărită, banii aferenți nu le-au intrat în conturi.

„În judetul Alba, la fel ca în toata țara, mai sunt pensionari care au decizii primite, dar fără a avea și plata făcută conform deciziilor, la fel cum există și persoane cărora li s-au făcut plați fără a primi decizii. Vreau să precizez că, toate aceste situații vor fi reglementate.

Citește și PSD Alba a cerut control al Ministerului Muncii la Casa de Pensii și demiterea directorului executiv, susținut de PNL

În prezent, emitem decizii de recalculare pentru persoanele care nu au primit inițial aceste decizii, datorită unor erori apărute la prelucrarea datelor sau din cauza unor lucrări curente care au generat revizuirea deciziei de recalculare deja primită, pentru actualizarea pensiei cuvenite.

Am finalizat verificarea a peste 4.900 de decizii oprite de la distribuire, pentru a evita procesele în instanță. Pentru persoanele care au stabilite drepturi de pensie noi din luna iulie 2024, începând cu luna septembrie, am făcut plăți la mandat sau ordin de plată, în funcție de solicitarea fiecăruia, tocmai pentru ca dânșii să nu rămână fără venituri.

În calitate mea de director executiv al Casei Judetene de Pensii Alba, consider că este corect ca toată lumea să afle situația gravă pe care am găsit-o în luna martie 2020, când am fost numită la conducerea acestei instituții și ce-am reusit să realizăm până la această oră.

În anul 2020 erau peste 10.000 (zece mii) de cereri de pensionare nesoluționate, sute de cereri de cazuri noi de pensie fără decizii emise, sute de sentințe nepuse în executare, ca urmare a dezinteresului care a existat la nivelul conducerii din acea vreme. Trebuie să spun, cu mâhnire, că, din aceste cauze, sute de pensionari au decedat fără a-și primi măcar o lună pensia. Împreună cu funcționarii Casei Județene de Pensii Alba am încercat să rezolvăm gravele probleme și am început procesul de evaluare a celor aproximativ 85.600 de dosare de pensie, aflate în plată. Am constatat și aici numeroase erori, chiar în dosarele revizuite și am trimis pensionarilor restanțele de plată, care li se cuveneau de drept.

La toate aceste probleme grave, venite din trecut, s-a adăugat și lipsa de personal. Am muncit foarte multe zile peste program și am depus un efort susținut ca să ajungem la normalitate, astfel încât, în intervalul iulie-august 2024 să putem emite decizii de recalculare conform art. 144 din Lg 360/2023. Vreau să precizez că se munceste zilnic, cu un efort susținut de către toti angajatii, astfel încât fiecare pensionar să-și primească decizia și drepturilor aferente. Deasemenea și colegii din Casa Natională de Pensii Publice depun un efort susținut pentru actualizarea aplicațiilor de stabilire și plată a drepturilor în conformitate cu prevederile noii legi.

Avem, începand cu 1 septembrie 2024, o nouă lege a pensiilor care trebuie transpusă informatic pentru a emite decizii și pentru a se face plăți. Este o muncă asiduă din partea tuturor pentru ca drepturile să fie corect stabilite și corect acordate, în conformitate cu prevederile noii legi.

Menționez că, venim în sprijinul pensionarilor cu comunicate de presă, cu informații postate pe pagina de facebook a institutiei „Casa Judeteana de Pensii Alba”, precum și pe site-ul instituției pensiialba.ro. În calitate de director executiv al Casei Județene de Pensii Alba, vă asigur, că fiecare funcționar al acestei instituții este implicat astfel încât, această perioadă de tranziție la noua lege să nu afecteze drepturile pe care beneficiarii noștri sunt îndreptățiți să le primească”, a transmis directorul executiv al CJP Alba, Cornelia Miclea.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News