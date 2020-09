Sistem informatic geospațial și platformă online de urbanism, la Blaj. Investiție de peste 540.000 de lei

Cetățenii din Blaj vor beneficia de un sistem informatic geospațial și o platformă online de urbanism în care vor putea obține informații despre PUG, PUZ, PUD, RLU sau zonele funcționale.

Prin intermediul sistemului se vor putea gestiona documentațiile pentru urbanism (cereri, emiteri CU / AC), se vor putea înregistra, valida și recepționa documentații standardizate de la proiectanți. Sistemul va cuprinde și un modul de gestiune a infrastructurii tehnice (ca de exemplu: echipare artere/fișa arterei, gestiune lucrări de amenajare, reabilitare artere, gestiune avarii) și de gestiune a Registrului Zonelor verzi.

Primăria Blaj a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru servicii de realizare a unui Sistem Informatic Geospatial care să permită încărcarea și utilizarea hărților pentru servicii gestionate partajat de către Primărie.

Valoarea totală estimată este de 548.800 de lei, fără TVA.

Obiectivul general al implementării acestei soluţii geospaţiale este îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor furnizate de către administraţia publică la nivelul municipiului Blaj prin reducerea duratei de livrare a serviciilor publice în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului respectiv autorizării construcțiilor şi avizării documentaţiilor de urbanism sau elaborării politicii de management al spaţiului public şi a strategiilor de dezvoltare pe teritoriul municipiului.

Ca suport pentru acest obiectiv general este necesară realizarea unei soluții geospaţiale integrate la nivelul municipiului Blaj, modulară, care să respecte reglementările legale în vigoare pentru sfera de cuprindere definită pentru domeniile Urbanism, Cadastru, Patrimoniu, Investiţii, Spaţii verzi.

Este necesară crearea unei baze de date unitare geospațială la nivel de municipiu care va include iniţial un set de date de fundal ca suport pentru componentele implementate şi va integra toate datele disponibile curent sau viitor la nivelul municipiului.

Proiectul prevede implementarea următoarelor componente:

1. Infrastructură sistem integrat — Livrarea, instalarea pe echipamentele beneficarului, precum şi configurarea tuturor licențelor necesare funcționării și administrării sistemului GIS.

2. Modul cadastru, gestiune patrimoniu imobiliar

3. Modul gestiunea teritoriului și gestiune date urbane

Componenta de gestionare a documentațiilor PUG/PUZ/PUD, RLU

Componenta de gestionare a documentațiilor pentru urbanism — cereri, emiteri CU/AC

Componenta de înregistrare, validare şi recepție documentații standardizate de la proiectanți (PUZ-uri, PUD-uri)

Componenta Dashboard

Componenta document management

Componenta publică — de interacțiune cu cetățeanul

Componenta de Raportare

4. Modul gestiunea infrastructurii tehnice (ca de exemplu: echipare artere/fișa arterei, gestiune lucrări de amenajare, reabilitare artere, gestiune avarii)

5. Gestiunea Registrului Zonelor verzi

6. Aplicație WEBGIS – harta interactivă pentru public

7. Servicii de implementare:

Servicii de instalare, configurare, testare sistem

Servicii de instruire – administratori și utilizatori

Servicii de garanție și suport tehnic în ceea ce priveste aplicația/ sistemul dezvoltat/ livrat de către furnizor.

8. Servicii procesare/ preluare/ integrare date existente, puse la dispozitie de catre Beneficiar, in ceea ce priveste realizarea sisemului/ aplicatiei de GIS. De exemplu harti in format hartie, harti in format digital, alte tipuri de date, etc.

Modul gestiunea teritoriului și gestiune date urbane (Platformă urbanism)

Obiectivul implementării Platformei de Urbanism este acela de a permite Municipiului Blaj un management integrat al documentațiilor de urbanism, bazat pe identificarea cu acuratețe de 100% şi identificarea regimului tehnic aferent și aplicabil unui amplasament pe baza reglementărilor în vigoare existente si aplicabile acelui amplasament, la nivel de Regulament Local de Urbanism, conform prevederilor PUG-ului în vigoare, integrând nativ și automat prevederile aduse de toate PUZ-urile, PUD-urile şi restricţiile existente.

Componenta publică — de interacțiune cu cetățeanul

Platforma de urbanism va avea o componentă publică – o secțiune de Portal Public, disponibilă cetăţenilor municipiului la o adresă web publică, în care cel puţin următoarele informaţii vor fi disponibile public, pe baza aceleiasi interacțiuni facile prin intermediul unei hărți Gis dinamice:

– PUG-ul, zonele funcționale, PUZ-urile, PUD-urile, RLU-urile aferente, la acelaşi grad de detaliu a informaţiei tehnice

– Layere de importanță publică: monumente istorice, obiective turistice, intravilanul localităţii, parcuri de agreement, etc.

– Evenimente cu indicarea parcărilor aferente, a modalităților de access (concerte, târguri meșteșugărești, evenimente de tipul zilele oraşului, de tipul craft food, craft beer…)

În acest fel se va putea face identificarea facilă a unui amplasament asupra căruia se doreşte a se obține informaţii aferente urbanismului.

De asemenea, prin intermediul portalului public se vor putea consulta indicatorii aferenți regimului tehnic în vigoare pentru un amplasament, pe baza informaţiilor existente în baza de date, direct din portalul public şi exact pentru amplasamentul dorit, fără redirectări sau căutări multiple, în fișiere de tip imagine sau pdf.

În portalul public se vor putea publica toate documentaţiilor de urbanism eliberate, conform normelor în vigoare.

