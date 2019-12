TREI REȚETE DE COZONAC pe care să le pregărești pentru masa de Crăciun

Nelipsitul cozonac: piesa de rezistență, din punct de vedere al desertului, al Sărbătorii Nașterii Domnului. Care este preferatul tău? Cu mac? Cu stafide, cacao, nucă sau rahat? Tradițional sau un pic mai altfel? Nicio grijă!

Din fericire pentru noi gospodinele, există câte o variantă a lui care să satisfacă fiecare gust în parte. Noi am cules pentru voi 5 din cele mai populare și mai reușite rețete de cozonac, pe alese!

Cozonac tradiţional

TIMPI DE PREPARARE

Timp de preparare: 120 min

Timp de gatire: 50 min

Gata in: 2 ore, 50 min

INGREDIENTE

600 g făină

2 ouă

100 ml lapte

2 gălbenuşuri

150 g unt

2 linguri zahăr

20 g drojdie

2 pliculete zahăr vanilat

Pentru umplutură

1/2 kg nuci

3 linguri cacao

200 g zahăr

100 ml lapte

Pentru uns

2 ouă

unt

MOD DE PREPARARE

1. Se prepară maiaua, din drojdie, o linguriţă de zahăr şi lapte călduţ. Se freacă untul cu 2 linguri de zahăr.

2. Se cerne făina, se aşază pe blat, cu o adâncitură la mijloc. Se toarnă maiaua, o cană cu lapte, ouăle întregi şi 2 gălbenuşuri frecate cu un praf de sare. Se amestecă uşor ingredientele, apoi se adaugă untul. Se frământă aluatul până ce se desprinde de mâini şi se lasă la cald, acoperit, să crească.

3. Pentru umplutură, se fierbe laptele. Se amestecă nuca cu zahărul şi cacaua, apoi se toarnă laptele clocotit. Se împarte aluatul în două, se întind foi, se umplu cu nucă şi se rulează.

4. Se ung tăvile cu unt şi se aşază cozonacii. Se ung cozonacii cu ou bătut şi se dau la copt, 50 de minute. Se lasă la răcit în tavă, apoi se scot şi se aşază unul lângă altul, dar cu o distanţă de 5 cm.

Rosenkranz este mai mult decât binevenit pe masa ta de sărbătoare dacă dorești să ai și o variantă mai rafinată, acoperită de valuri de zahăr caramelizat, al cozonacului clasic. Se face uşor, după o reţetă rapidă.

TIMPI DE PREPARARE

Timp de preparare: 40 min

Timp de gatire: 40 min

Gata in: 1 ore, 20 min

INGREDIENTE

400 g faina

2 oua intregi

arome (zahar vanilat, coaja de lamaie si portocala, esenta de rom)

1 praf de sare

110 ml lapte (un pahar mic)

25 g drojdie

3 linguri de zahar pentru lapte

130 g unt

6 linguri zahar pentru unt

10-12 linguri zahar pentru caramel

nuca tocata dupa preferinta

MOD DE PREPARARE

1. Se caramelizeaza cele 10 – 12 linguri de zahar, cu care se tapeteaza fundul si peretii unei cratite. Intr-un castron se cerne faina, se pun ouale, sarea si aromele. Separat, drojdia se dizolva in laptele usor caldut si indulcit cu cele 3 linguri de zahar.

Apoi fara sa se lase sa dospeasca, se toarna incet, cate putin peste faina cu oua si arome amestecate in prealabil.

2. Se framanta putin, cca 10 -15 minute, pe blatul de lucru, usor infainat. Se intinde o foaie, cat mai dreptunghiulara, de cca. 1 cm grosime. Si se unge cu untul amestecat cu cele 6 linguri de zahar. Se presara nuca din belsug si se preseaza usor cu palma, pentru a adera la stratul de unt. Se ruleaza si se taie in 6- 7 bucati care se pun in picioare in cratita tapetata cu zahar caramel.

3. Se lasa spatii ceva mai mari intre aceste rulouri, pentru ca isi vor mari dimensiunile la crescut timp de 1 ora. Eu am folosit o cratita ceva mai mica decat ar fi trebuit, altfel, rulourile ar fi crescut ceva mai mult. Va recomand o cratita de 24 de cm diametru. Rulourile nu se ung cu nimic inainte de a fi bagate in cuptor, deoarece fata de prezentare va fi cea de jos, cu caramel.

4. Se coace timp de 35 -40 de minute la 180 de grade Celsius.

REGULA DE BAZA

Imediat ce este scos din cuptor, cozonacul se rastoarna, fierbinte, pe un platou. Saca este lasat sa se raceasca, zaharul caramelizat se va intari, facand imposibila scoaterea lui din cratita.

Cozonacul nefrământat e rapid, gustos şi arată foarte bine. Iată o reţetă simplă de cozonac!

TIMPI DE PREPARARE

Timp de preparare: 50 min

Gata in: 50 min

INGREDIENTE

1 kg făină

4 ouă

500 ml lapte

400 g zahăr

200 ml ulei

25 g drojdie

1 praf sare

coajă rasă de citrice

Pentru umplutură:

cacao

500 g nucă

Pentru copt:

2 gălbenuşuri

MOD DE PREPARARE

1. Se amestecă ouăle cu laptele, zahărul, drojdia şi sarea şi se lasă în bucătărie timp de o noapte.

2. A doua zi, se pun aromele şi făina și se amestecă. Se încinge uleiul care trebuie turnat în fir subţire şi să sfârâie aluatul. Se amestecă înglobându-l în aluat şi, între fiecare folosire, uleiul se ţine pe foc să fie încins.

3. După ce s-a folosit tot uleiul, se lasă aluatul la crescut timp de 60 de minute.

4. Se împarte apoi coca în două părţi, se umple cu cacao şi nucă măcinată și se rulează. Se aşază în forme şi se lasă 30 de minute la crescut. Apoi, se ung cozonacii cu gălbenuş şi se coc 50 de minute.

