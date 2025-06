Vameșii și inspectorii antifraudă ai ANAF vor fi obligați să poarte camere video de tip bodycam, în momentul controalelor

Vameșii și inspectorii antifraudă ai ANAF vor fi obligați să poarte camere video de tip bodycam când fac controale. De asemenea, integritatea acestora va fi testată, arată programul de guvernare al noului executiv.

În acest fel, autoritățile speră să evite situațiile în care aceștia ar putea fi tentați să ia mită de la cei controlați, potrivit unei prevederi din draftul programului de guvernare consultat de Economedia.

Informația apare în program, la capitolul care vorbește despre măsuri prevăzute la capitolul Reforma pentru creșterea încrederii contribuabililor în serviciile fiscale:

Utilizarea de bodycam de către inspectorii antifraudă și de către personalul vamal în cadrul operaţiunilor de control.

Teste de integritate pentru inspectorii antifraudă și personalul vamal.

Utilizarea camerelor de către vameși ar putea schimba și atitudinea acestora în fața cetățenilor care utilizează punctele de frontieră, mai ales în perioada concediilor.

Exemplu: Cum arată o reclamație depusă de un cetățean împotriva modului în care se comportă vameșii de la Naidaș

Există situații în care vameșii se comportă urât cu românii care traversează punctele de frontieră și sunt în general acoperiți de colegi. Iată cum sună o reclamație depusă pe adresa instituției, anul trecut, în vară, de un cetățean din Alba.

Instituția nu a avut nici o reacție, considerând atitudinea vameșului, normală. Proabil lucrurile ar fi stat altfel, dacă vameșul ar fi avut bodycam.

”Am ajuns în vamă în jurul orei 14:30, împreună cu soția și copilul nostru de 6 ani, după un drum lung, dinspre Grecia. Erau două puncte de control deschise (semnalizate cu verde).

În stânga era o mașină de Serbia, așa că am intrat prin dreapta (eram doar noi în vamă).

Nu am observat ca la primul punct, cel al Poliției de Frontieră să fie cineva înăuntru, așa că am înaintat până la cel al Vămii, unde era un tânăr coleg de-al dumneavoastră, pe care l-am văzut prin ușa deschisă (și probabil nu stătea pe telefon).

Când a văzut că am înaintat, acesta s-a ridicat, a ieșit și a început să urle la propriu, vorbindu-mi extrem de urât (din punctul meu de vedere).

Nu am reacționat, nu am intrat în conflict, am încercat să dau în spate, însă nu înțelegeam ce am greșit (nu mi-a explicat nimic, dar a ieșit și a continuat să urle).

A continuat să fie lipsit de auto-control, fără ca eu să reacționez sau să îl provoc în vreun fel.

Între timp a venit un polițist care mi-a luat actele și încă o angajată care m-a întrebat dacă sunt prima dată într-o vamă și nu știu procedurile (repet, nu mi-a explicat nimeni ce anume am făcut atât de grav, am dedus eu că probabil trebuia să mă opresc la ghișeul la care nu am văzut pe nimeni. Cum era să opresc într-o vamă goală, la un ghișeu la care nu era nimeni?).

Polițistul de frontieră, care avea mai multă experiență, mi s-a părut foarte calm, a înțeles imediat situația și a observat că nu am intrat în conflict cu vameșul, în ciuda oboselii și a frustrării pe care am resimțit-o pe loc.

Ulterior momentului, tânărul vameș mi-a cerut să cobor să deschid portbagajul pentru control. M-a întrebat dacă am țigări și alcool, mi-am păstrat calmul și m-am oferit să îi deschid orice bagaj pentru a verifica.

Nu aveam nimic de declarat și am încercat să scurtez experiența prin atitudinea cooperantă față de el (dacă cumva înregistrați, puteți verifica), deși dacă nu eram cu familia, vă asigur că aș fi reacționat așa cum s-ar fi impus.

Nu consider că a încălcat procedura verificându-mă abuziv, cred că este în fișa postului să verifice mașinile, dar cred că a încălcat codul de conduită în relațiile cu cetățeanul, afișat pe siteul dvs.

Copilul meu s-a speriat și imediat ce am părăsit vama a început să plângă, iar soția mea s-a simțit umilită de interacțiunea cu acest angajat disfuncțional”.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News