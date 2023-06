VIDEO: 70.000 de euro sprijin din partea statului pentru tinerii fermieri din Alba. Cum pot obține banii. Condiții

Tinerii fermieri din Alba, în special din zonele montane pot aplica pentru un sprijin financiar din partea statului. Este vorba despre suma de 70.000 de euro care poate fi acordată tinerilor fermieri care au până în 40 de ani.

Proiectele depuse vor fi declarate câștigătoare pe baza unui punctaj.

Fermierii din zonele montane primesc din start 20 de puncte, a explicat, Tudor Ponoran – directorul, Oficiului Judeţean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( OJFIR) Alba, într-o conferință de presă susținută joi, 22 iunie la Prefectura Județului Alba.

Este vorba și despre o măsură prin care se dorește ca tinerii fermieri din zonele montane să nu plece și să își dezvolte afacerile.

Condițiile de accesare a fondurilor includ urmarea unui curs de calificare în zootehnie și preluarea unei exploatații agricole care nu a beneficiat anterior de fonduri, cu excepția proiectului 141 finalizat.

De asemenea, solicitanții trebuie să fie membri ai unei cooperative agricole și să investească minim 28.000 de euro în utilaje agricole.

Pe lângă investiția în utilaje, fondurile pot fi utilizate și pentru achiziționarea de echipamente care funcționează cu energie solară și echipamente zootehnice cu tehnologii moderne. Proiectele din zona montană vor beneficia de un punctaj suplimentar în comparație cu cele de la șes în cursul acestui an.

Suma totală de 70.000 de euro va fi acordată în două tranșe: 52.500 de euro la semnarea contractului și 22.500 de euro la finalizarea proiectului.

În cazul în care solicitantul are studii superioare zootehnice, accesarea acestor fonduri poate fi posibilă cu un număr de 8.000 de unități de producție (SO). Totuși, pentru cei cu simple calificări, numărul de unități de producție necesare crește la peste 13.000 SO.

Astfel, pentru a accesa aceste fonduri, fermierii trebuie să dețină minim 8 vaci, 8 hectare de teren declarat la APIA, precum și porci sau găini.

Solicitanții trebuie să demonstreze proprietatea exploatației agricole, iar aceasta va fi evaluată în fiecare caz în parte.

Programul DR-30 Sprijin pentru Tineri Fermieri oferă o oportunitate importantă pentru tinerii agricultori de a investi în dezvoltarea fermelor și în implementarea de tehnologii moderne și durabile în domeniul agricol.

Instalarea Tinerilor Fermieri 2023: Proiecte eligibile

Fermierii care vor să obțină finanțarea de până la 70.000 euro trebuie să respecte o serie de condiții de eligibilitate privind dimensiunea fermei, planul de afaceri forma de organizare a exploatației.

Condițiile de bază pentru Instalarea Tinerilor Fermieri:

1. Solicitantul se încadrează în definiția tânărului fermier, care prevede că limita maximă de vârstă este de 40 de ani;

2. Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare, cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin prin intervenție;

3. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor mici;

4. Solicitantul propune prin Planul de afaceri să dețină în folosință o exploatație agricolă cu dimensiunea economică (SO) de minimum 12.000 SO, respectiv 8.000 SO în zona montană și maximum 100.000 SO;

5. Solicitantul prezintă un plan de afaceri viabil care va cuprinde:

• situația inițială a exploatației;

• obiectivele și acțiunile ce urmează a fi dezvoltate de solicitant;

• investițiile vor reprezenta cel puțin 40% din valoarea sprijinului nerambursabil;

• calendarul de implementare al planului de afaceri.

6. Durata maximă de implementare este de 3 ani, respectiv 5 ani pentru sectorul pomicol și struguri de masă;

7. Solicitantul se instalează pentru prima data ca tânăr fermier și nu a mai beneficiat de sprijin prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 sau Planul Național Strategic (PNS), indiferent de forma de organizare cu care vine pentru acordarea sprijinului.

Alte angajamente în cadrul programului:

Tânărul fermier trebuie să demonstreze, înaintea depunerii celei de-a doua tranșe de plată, creșterea performanțelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 30% din valoarea primei tranșe de plată prin entități precum cooperativele, grupurile de producători, unitățile de procesare, piețele locale.

Fermierul nu poate reduce dimensiunea economică prevăzută la depunerea cererii de finanțare a exploatației agricole pe durata de execuție a contractului cu mai mult de 15%. Prin excepție, în cazul pepinierelor marja de fluctuație de maximum 15% a dimensiunii economice poate fi mai mare.

Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 8.000 SO stabilit prin condițiile de eligibilitate

Instalarea Tinerilor Fermieri 2023. Cheltuieli eligibile

Toate cheltuielile prevăzute în Planul de afaceri pot fi eligibile, inclusiv costurile pentru capitalul de lucru, cadastrare, achiziționare de teren în procent maxim de 10% din valoarea sprijinului, cu respectarea legislației naționale și europene în vigoare.

Sprijin pentru Instalarea Tinerilor Fermieri. Sume alocate 2023 – 2027

Sprijinul pentru Instalarea Tinerilor Fermieri se acordă sub formă de grant, prin sume forfetare. Sprijinul public nerambursabil maxim va fi de 70.000 euro, iar rata sprijinului este de 100%.

Plata se efectuează în două tranșe si se va acorda:

• 75% la semnarea contractului de finanțare și

• 25% după implementarea Planului de afaceri.

Numărul de fermieri care vor beneficia de sprijin este estimat în PNS la 3.580 de tineri, până în 2027. Alocarea financiară orientativă anuală se împarte pe ani astfel:

2023: nu se menționează nicio sumă;

2024: 131.565.000,000 euro;

2025: 54.524.945,000 euro;

2026: 42.408.290,000 euro;

2027: 18.263.718,00 euro.

Instalarea Tinerilor Fermieri 2023. Când se depun proiectele la AFIR

Proiectele pentru intervenția DR-30 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri se depun la AFIR, la deschiderea sesiunii de proiecte. Deocamdată nu s-a anunțat un calendar al intervențiilor.

