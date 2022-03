VIDEO: Atac cu rachete asupra orasului Chuguev. Explozie uriașă la un depozit de muniții al Forțelor Armate ale Ucrainei

Un atac aerian a avut loc marți seara, la o bază militară din Chuguev. Din imaginile suprinse de mai mulți martori oculari se poate vedea magnitudinea atacului, dar și efectele acestuia.

Mai multe video-uri au fost postate pe Twitter, video-uri care suprind explozia.



Din primele informații ar fi vorba despre o bază militară, un depozit de muniție al Forțelor Armate ale Ucrainei.

BREAKING: 🚨‼️The moment of the missile strike near the airbase near Chuguev🚨‼️ ✅Verified Video and Informations #UkraineRussiaConflict #Ukraine #Russia pic.twitter.com/c4RY2N9fkL — Ukraine Russia Bot Check (@UA_BotTwitte) March 1, 2022

Zona atacată se află în apropiere de Harkiv, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, după Kiev.

The moment of the missile attack on Chuguev. The ammunition depot of the Armed Forces of Ukraine exploded. #Ukraine #Russia pic.twitter.com/uy3V4LUxcv — Ω (@w4rw4tcher) March 1, 2022



De asemenea, la Kiev a fost atacat turnul de televiziune, atac care s-a soldat cu cinci morți din partea ucrainienilor.

