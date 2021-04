VIDEO CHEFI LA CUȚITE: Lucia Mara din Blaj i-a lăsat fără cuvinte pe jurați, cu preparatele ei. Ce poveste de viață le-a spus

Lucia Mara, un cofetar din Blaj, care a participat la ediția 26 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, a reușit să îi uimească pe jurați atât cu preparatele pe care le-a realizat, cât și cu povestea ei de viață.

Concurenta a dezvăluit faptul că și-a făcut curaj să participe în sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, încurajată fiind de sora sa mai mică.

De meserie cofetar foarte cunoscut la Blaj, Lucia Mara și-a învins temerile și a ales să își încerce norocul în fața juraților.

Ca să îi impresioneze pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, aceasta a ales să facă un tiramisu cu blat de matcha (ceai verde).

În timp ce a gătit totul cu multă atenție, concurenta a dezvăluit faptul că este cofetar de mai bine de opt ani și că îndrăgește din plin această meserie.

Dornică să se perfecționeze, aceasta a făcut cursuri la un nivel înalt, ce au ajutat-o să înțeleagă mai bine tehnicile de gătit cele mai complexe.

După ce a terminat de gătit, Lucia Mara a așteptat cu sufletul la gură degustarea făcută de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, în ediția 26 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”.

Jurații au fost destul de intrigați de desertul descoperit în farfurie și au încercat să își dea seama despre ce preparat este vorba. Și uite așa, la masa jurizării s-a născut o adevărată dezbatere aprinsă.

Pveste dramatică de viață

Apoi, ușile s-au deschis și concurenta și-a făcut apariția în fața celor trei bucătari. Emoționată, aceasta a făcut o dezvăluire ce i-a luat prin surprindere pe chefi.

„M-am căsătorit la 20 de ani și după doi ani ne-am despărțit. În urma căsătoriei a rezultat un băiat deosebit, care acum lucrează în Anglia. Nu îmi face plăcere să îmi amintesc ce s-a întâmplat. Mergea după lapte pentru copil și venea după trei zile.

Punctul culminant a fost atunci când tatăl lui, fiind dimineața acasă, s-a pus gol lângă mine și a încercat să mă abuzeze.

Și acum retrăiesc clipele alea. Mi-a zis să nu spun nimănui. Soțul meu când a auzit a început să zâmbească și fostul socru a aruncat cu o sticlă după mine.

Soțul zâmbea ca și când pentru el era ceva normal. Am sunat o colegă, am luat copilul și am mers la părinții mei.

Aveam 23 de ani și un copil de un an și două luni. Acum pot să povestesc, dar câțiva ani nu am putut să povestesc ce s-a întâmplat. M-am recăsătorit cu cineva care nu avea tată. Mi s-a părut totul ok, dar m-am înșelat.

La 26 de ani l-am cunoscut pe al doilea soț, nu consuma alcool, am crezut că este omul pe care îl căutam.

Cu câteva zile înainte de nuntă a băut și m-a lovit, am fost o mireasă vânătă. Mi-a fost teamă să zic părinților, să nu fac de râs pe toată lumea.

De acolo a continuat 20 de ani, mă lovea, au fost zile și nopți în care am dormit la vecini, pe stradă.

Trebuia să merg la un eveniment și am plecat desculță, că știam că trebuie să îmi onorez contractul. Am plecat desculță. Era foarte posesiv, nu m-ar fi lăsat să vin la emisiune. Anul trecut ne-am despărțit, după 22 de ani”, a povestit femeia care i-a șocat pe chefi.

Sursă: Antena1