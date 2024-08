VIDEO: Cum arată noua clinică ”PREVENT” din Alba Iulia. 18 cabinete pentru specialități esențiale și tehnologie de vârf (P)

Clinica Prevent din Alba Iulia anunță deschiderea unei noi clinici moderne și extinse, concepută pentru a răspunde nevoilor în creștere ale pacienților.

Noua unitate medicală, distribuită pe patru niveluri, găzduiește 18 cabinete echipate cu tehnologie de ultimă generație, inclusiv patru aparate de ecografie performante de la General Electric, recunoscute pentru precizia și claritatea lor, precum și echipamente de top de la BTL pentru electrocardiograme (ECG).

Alba24 a discutat cu dr. Andrei Ciucă, fondatorul Clinicii Prevent.



Clădirea nouă se află pe Strada Viilor Nr. 1, iar vechea locație de pe Strada Arnsberg se închide.

O atenție deosebită a fost acordată accesibilității pentru persoanele cu dizabilități. Cele patru niveluri ale clădirii au fost special construite și adaptate arhitectural pentru a asigura accesul facil al persoanelor cu mobilitate redusă.

Fiecare cabinet și spațiu din clădire este accesibil pentru utilizatorii de scaune cu rotile, clădirea fiind dotată cu lift, sisteme de alarmare pentru probleme de mobilitate, uși fără praguri și deschideri largi care permit intrarea fără obstacole.



Pentru a facilita accesul la servicii medicale de calitate, clinica noastră va avea încheiate contracte cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru specialități esențiale precum cardiologie, ORL, psihiatrie, neurologie, ortopedie și traumatologie, și psihologie.

Astfel, pacienții vor putea beneficia de consultații și tratamente acoperite integral sau parțial de asigurarea de sănătate, fără a se confrunta cu costuri suplimentare.

”Clinica Prevent a început activitatea în anul 2017, ca un simplu cabinet, însă datorită dedicării echipei noastre și încrederii deosebite acordate de pacienți, am crescut și ne-am dezvoltat constant.

În acești ani, am extins portofoliul de specialități medicale, am adus medici cu experiență și am angajat asistente devotate, contribuind astfel la îmbunătățirea continuă a serviciilor oferite.

Pe lângă specialitățile medicale acoperite de Casa de Asigurări de Sănătate, noua clinică Prevent va oferi și o gamă largă de servicii suplimentare, incluzând Endocrinologie, Chirurgie Cardiovasculară, Medicină Internă, Nefrologie, Cardiologie Pediatrică, Oncologie Medicală, Chirurgie Generală și Pediatrie, alături de multe alte specialități care vor fi adăugate treptat.

Acest proiect ambițios este gândit să evolueze organic, în etape bine planificate, pe parcursul următorilor trei ani, pentru a răspunde cât mai eficient nevoilor comunității noastre.

Ne propunem să aducem o valoare adăugată comunității, nu doar prin extinderea serviciilor noastre medicale, ci și prin stimularea colegilor din sectorul public și privat să accelereze ritmul de dezvoltare și inovație.

Acest angajament reflectă dorința noastră de a contribui la un sistem medical mai puternic și mai performant, capabil să facă față cu succes provocărilor din domeniul sănătății” au transmis reprezentanții clinicii.

