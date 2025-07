Ilie Bolojan anunță reforma companiilor de stat: Se vor reduce subvențiile, mai puțini membri în consiliul de administrație

Ilie Bolojan a anunțat reformarea companiilor la care statul este acționar majoritar. Acesta a precizat că mare parte dintre societățile comerciale pe care statul le administrează sunt ”mult sub potențialul piețelor în care lucrează”.

Premierul a spus că în curând vor fi publicate toate datele ce țin de conducerea fiecăriei companii de strat dar și de indicatorii pe care conducerea acestora trebuie să le atingă.

Mai mult de atât acesta a spus că indicatorii de perfomanță sunt făcuți momentan pentru a putea fi atinși foarte ușor. Prim ministrul a spus că se va modifica legislația, și că propune scăderea numărului de membri în conducere și plafonarea indemnizațiilor.

O parte dintre companiile de stat sunt cu mult sub potențialul piețelor

”Reforma companiilor în care acționar majoritar este statul. Din păcate o bună parte din aceste active pe care le administrează sunt mult sub potențialul piețelor în care lucrează.

Mă refer la pierderi mai mici, la o mai bună calitate a serviciilor oferite, chiar la pofituri mai mari pe care statul să le poată investi și în general o bună administrare a acestor active.

Se vor modifica indicatorii de performanță

Vom publica de săptămâna viitoare toate datele ce țin de conducere și indicatori. Vom modifica indicatorii de performanță. Unii s-au instalat pentru câțiva ani de zile pe baza unor indicatori de performanță care sunt formali din păcate, care nu înseamnă indicatori specifici care țin de industria respectivă, și dacă ți-ai făcut ședințele lunare și dacă bifezi câte ceva ai rezolvat o bună parte din indicatori.

Indicatorii financiari sunt reduși în așa fel încât nu există indicatori care să arate clar că la o societate care este în pierdere există indicatori relevanți. Vom modifica legislația, propunem scăderea numărului de membri în conducere și plafonarea indemnizațiilor.

E nevoie să creștem eficiența acestor companii, iar indicatorii să fie cerți, reducerea subvențiilor de stat, calcularea corecă a numărului de angajați, profiturile suplimentare să revină statului.

De asemenea e nevoie de reducerea pierderilor sau închiderea societăților care acumulează pierderi mai mulți ani consecutiv. Vom propune modificarea de legislație ca numărul de societăți care sunt gestionate de AMEPIP să nu mai gestioneze 1400 de societăți, cam cât spune că gestionează, că nu le poate gestiona, iar numărul acesta să se reducă la maximum 200.

Societăți cu mai mulți oameni în consiliile de administrație decât angajați

Sunt societăți cu mai mulți oameni în consiliile de administrație decât angajații. Cei care sunt în conducere trebuie să se zbată din greu să atingă indicatorii, pentru că fiecare ban pe care îl pierdem zilnic printr-o proastă administrare înseamnă cumulat miliarde de euro pentru țara noastră.

Nu o să fie simplu, pentru că această negociere va putea avea loc dacă oamenii își dau seama că vor fi ridicoli sau va trebui să intrăm într-un război cu ei, dar nu mai putem tolera această situație.

Este un grup de lucru care s-a format pentru acest pachet de măsuri, condus de domnul Anastasiu, și din care fac parte ministerele care sunt autorități tutelare pentru principalele companii.

Ce exemple a dat Iilie Bolojan

Aș vrea să vă dau două exemple:

Unul din indicatorii bancari după care poți judecat o bancă este randamentul capitalului. Băncile noastre de stat cu management performant, cu salarii de peste 20.000 net, cu comitete, cu indemnizații maxime, realizează randamente care sunt jumătate față de băncile din piață. Toate băncile statului, să fim bine înțeleși.

Cred că e mult loc de mai bine, pentru că de acolo statul român poate să facă politici financiare, poate să încaseze mai multe profituri.

Mă gândesc de exemplu la CFR, sau Metrorex, în fiecare an statul român subvenționează cu miliarde de lei aceste companii. CFR Călători din total cifra de afaceri are 80% din subvenții și 20% din venituri proprii. În Europa, subvenționarea este în medie între 30-60%. În Marea Britanie, treburile funcționează fără subvenții. Iar noi suntem în situația cu 80% subvenție, de-abia suntem pe zero.

Astfel de lucruri dacă le vom mai tolera, risipa bugetară va continua. Dacă nu oprim aceste spargeri pe care le avem, vom reveni de unde am plecat”, a declarat Ilie Bolojan, citat de g4media.ro.

