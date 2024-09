VIDEO: De vorbă la Alba Iulia cu Andreea Cebuc, numărul 9 mondial în kickbox. Despre viața fetelor în ring și planuri de viitor

Andreea Cebuc este în topul 10 zece mondial al femeilor luptătoare de kickbox. Mai exact, este clasată pe locul 9, în topul beyondkickboxing. Este genul de sportiv care întâi își studiază adversarul, îi caută toate greșeile, iar apoi intră în ring pregătită.

Sala de sport este a doua casă, iar momentan până când nu ajunge acolo unde ea și-a propus, sportul este primul ei țel în viață.

În acest weekend a fost prezentă la Alba Iulia, unde a ținut două antrenamente alături de sportvii clubului Revolution Academy și invitații lor din Sibiu și Turda.

Pe lângă mentalitatea de sportiv, Andreea militează și pentru încurajarea fetelor de a practica un sport de contact.

Reporterii alba24.ro au mers la un antrenament susținut de Andreea Cebuc și au discutat cu aceasta despre fetele care urcă în ring, dar și cum se pot feri tinerii de bullying.

Este un sport mai greu pentru fete

Deși la prima vedere kickboxing-ul ar părea un sport mai ușor pentru fete, de fapt este un sport mai greu pentru sportive, a explicat Andreea. Asta din simplul motiv că sunt mai puține practicante de kickbox, iar din aceste motiv partenerele de antrenamente se găsesc mai greu, mai ales la un nivel profesionist.

De ce luptă mai mult în afara țării

Andreea preferă să lupte mai mult în afara țării, deoarece sportul este mai susținut, iar competiția este mult mai mare. Asta însemană automat și burse mai bune pentru sportivi.

În România nu poți să trăiești doar din sport

”De la o anumită vârstă trebuie să îți găsesști fie un job stabil, fie să faci și alt ceva deoarece ai nevoie de un venit. La noi în țară este foarte foarte puțin probabil să trăiești doar din sport.

Pe când afară în țările mai dezvoltate și care se implică puțin mai mult în sport competivitatea este mai mare deoarece sunt mai multe fete care fac acest sport la nivel mondial”, a spus Andreea.

Bullying-ul asupra fetelor

Un subiect care cauzează mari probleme în rândul adolescentelor din România și nu numai, este bullyingul. Fie că vorbim despre cel făcut la școală, pe stradă sau în cercurile de prieteni, bullying-ul poate avea efecte devastatoare asupra unei persoane.

Andreea a declarat că a întâlnit multe fete care s-au apucat de sporturi de contact fix din acest motiv și care au căpătat o încredere mai mare în ele după ce au intrat într-o sală de lupte.

De ce violența este ultimul refugiu

Luptătoarea profesionistă de kickbox a spus că un luptător profesionist tot timpul va aplana verbal un conflict. Aceasta a spus că orice practicant de sporturi de contact trebuie să fie conștient de acest fapt și că ceea ce se întâmplă în sala de lupte trebuie să rămână acolo.

Planuri de viitor: Cupă Mondială în Australia și drumul către topul kickbox-ului mondial, promoțiile ONE sau Glory

Următoarea competiție pentru Andreea este în Australia, la Cupa Mondială, de unde speră să aducă locul I pentru România. În 2025, în luna februarie, va avea un meci la profesioniști.

Însă, într-un an, maxim doi, Andreea are un scop bine definit: să ajungă în una dintre cele două mari promoții ale kickbox-ului mondial ONE sau Glory.

Cât de greu este să menții un club de kickbox la Alba Iulia

Antrenamentele alături de Andreea Cebuc au fost realizate de clubul Revolution Academy. Antrenorul clubului, Alin Moldovan, a declarat că este destul de greu să faci astfel de evenimente pentru sportivi. iar principala problemă este cea financiară.

”Este un interes destul de scăzut pentru sporturile de contact, iar munca noastră trebuie să fie foarte activă pe partea de promovare și de invitați”, a spus Alin.

Mai pe scurt cu cât ai mai multă vizibilitate cu atât poți susține un nivel mai mare al clubului.

