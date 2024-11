VIDEO: Degustare de vinuri, la Alba Iulia. 50 de degustători au luat „pulsul” calității vinurilor produse în acest an

Asociația Degustătorilor Autorizați din România (ADAR) a organizat sâmbătă, 23 noiembrie, o degustare tematică dedicată vinurilor din zona Alba Iulia, cu accent pe producătorii mici locali, membri ai Asociației Țara Vinului. 50 de degustători au venit la Alba Iulia pentru a lua „pulsul” calității vinurilor produse în acest an în această zonă viticolă.

În cadrul evenimentului desfășurat la Hotel Transilvania din Alba Iulia a avut loc o degustare de vinuri albe și rose din recolta 2024, precum și o selecție de vinuri provenind de la producătorii locali din Asociația Țara Vinului.

Aceasta a inclus 15-20 de probe de vinuri, oferite de 5-8 producători din regiune, pentru a le permite participanților să aprecieze diversitatea și calitatea producției vinicole locale.

„Este o ocazie de a vedea vinurile din zonă. Noi avem întâlniri trimestriale, de-a lungul anului, de fiecare dată în altă podgorie, iar să cunoaștem micii producători și vinurile produse din recolta 2024 este o provocare practic, este o evaluare a anului, să vedem cum a fost. Un an destul de dificil fiindcă a debutat cu îngheț târziu, au fost zone cu grindină. În Transilvania recolta a fost bună, aici nu au fost probleme.

Calitatea vinului este una bună, vinurile sunt foarte bune, cantitatea nu este cea mai mare însă asta nu înseamnă că producătorii nu s-au confruntat cu provocări. În unele zone cantitatea este semnificativ mai mică, în alte zone nu au fost probleme”, a declarat secretarul general al Asociației Degustătorilor Autorizați din România, Diana Pavelescu.

„Astăzi am avut onoarea de a participa ca reprezentanți ai Asociației Țara Vinului la un eveniment organizat de ADAR unde s-a dorit degustarea vinurilor din 2024 în primul rând pentru a vedea ce surprize avem în acest an și cum evoluează vinurile din acest an, dar nu ne-am oprit doar la anul 2024.

Avem și alte surprinze pe care producătorii noștri au vrut să le facă cunoscute și degustătorii autorizați să le poată descoperi. Sunt vinuri care le putem găsi în mod special la micii producători, sunt adevărate comori din pivnițele acestora care au fost păstrate cu sfințenie și cu mare dăruire.

Anul 2024 pentru noi în zona Transilvaniei a fost un an destul de bun. Am avut și podgorii în care din păcate condițiile meteo ne-au diminuat destul de mult producția, am avut ploi cu grindină, îngheț în aprilie, dar nota generală pentru Transilvania a fost una destul de bună, calitatea vinurilor fiind una ridicată”, a declarat președintele Asociației Țara Vinului, Ovidiu Negrea Oprean.

„Ideea este de a reuși să luăm pulsul calității vinurilor dintr-o zonă viticolă, sau a nivelului calitativ al vinurilor dintr-un an viticol. Fiecare vin e unic, nu se poate repeta, fiecare an e diferit, sunt crame diferite, sunt filozofii diferite de a face vin, sunt directii comerciale diferite.

Lucrul cel mai important este ca în final câștigătorul să fie consumatorul prin posibilitatea de a achiziționa vinuri cu un nivel cât mai ridicat”, a declarat președintele executiv al Asociației Degustătorilor Autorizați din România, Mihai Baniță.

Evenimentul a făcut parte din întâlnirea trimestrială a Asociația Degustătorilor Autorizați din România (ADAR), un prilej de întâlnire a experților din domeniu pentru a împărtăși cunoștințe și perspective și a analiza cele mai noi tendințe din industria vinului.

Asociația Degustătorilor Autorizați din România (ADAR) este o organizație profesionistă dedicată promovării și dezvoltării culturii vinului în România. Membrii ADAR sunt degustători autorizați care, prin cunoștințele și expertiza lor, contribuie la evaluarea calității vinurilor și la educația consumatorilor. Asociația organizează evenimente, cursuri și degustări, având ca scop sprijinirea industriei vinicole românești și creșterea aprecierii vinurilor de calitate în rândul publicului larg.

Asociația Țara Vinului este o organizație înființată la inițiativa Consiliului Județean Alba având ca scop promovarea turismului viticol în podgoriile consacrate ale județului, podgoria Alba, Aiud, Sebeș-Apold, Târnave. Prin colaborarea cu producători locali și organizarea de evenimente precum degustări și târguri, Țara Vinului aduce în atenția publicului vinurile de calitate, realizate cu pasiune și respect față de tradițiile viticole românești.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News