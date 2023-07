VIDEO: Grădina cu lavandă de la Doștat. Teren de la țară, tansformat într-o oază de relaxare, de o familie, în județul Alba

Grădina cu lavandă de la Doștat sau Lavanda Carousel este un loc în care vizitatorii sunt primiți de oameni ospitalieri și în care pot să petreacă clipe de relaxare alături de prieteni sau familie, dar și să încerce produse tradiționale specifice locului.

Cum și-au pornit afacerea și cum au ajuns să împărtășească pasiunea pentru natură cu restul comunității a povestit Ana Maria, reprezentanta familiei care administrează locația.

”Totul a plecat de la locul acesta, al copilăriei. Venind aici și văzând că grădina noastră este atât de mare și frumoasă am hotărât să cultiv lavandă.



Am fost în Franța și acolo am văzut lanurile acelea mari de lavandă, mi-a plăcut foarte mult”, spune Ana Maria.

Plantație de lavandă de patru ani

Aceasta a dezvăluit că se ocupă de plantația de lavandă de patru ani.

”Am pus lavanda aici și a crescut foarte mult, sub ochii noștri. Nu este o plantă foarte pretențioasă, doar că nu-i place apa. Aici îi merge bine, este un teren în pantă”, precizează proprietara.

Mai spune că plantația trebuie îngrijită, prin întreținerea terenului și îndepărtarea altor plante care cresc pe aceeași suprafață.

Ana Maria și familia ei – soțul, părinții, frații sau alte rude, când acestea din urmă au timp, se ocupă de o suprafață de teren cultivată cu lavandă, pe 600 mp.

Din cultura de lavandă, familia produce ulei, sirop sau levănțicată – limonadă cu lavandă și obiecte artiazanale handmade.

Ana Maria spune că se câștigă bine din această afacere, însă nu este vorba despre sume mari.

”Nu vă așteptați la un câștig imens. Noi o facem mai mult din plăcere”, precizează Ana Maria.

Cum a început ”Lavanda Carousel”

”În pandemie, când am fost <blocați> în casă, am vrut să amenajăm un loc în care oamenii să vină să se relaxeze. De aceea, am și început primul festival <Lavanda Carousel>.

Am văzut că oamenii sunt interesați de natură și se bucură de locul acesta cu lavandă și vor să guste o prăjitură, o limonadă sau alte produse tradiționale locale”, spune Ana Maria.

Au urmat alte două ediții ale festivalului.

În locația de la Doștat, cei interesați pot petrece clipe plăcute, singuri sau alături de familie ori prieteni.

Pot fi organizate și ședințe foto; proprietarii colaborează cu un fotograf profesionist.

Grădina cu lavandă se găsește în Doștat, o zonă cunoscută de lacuri, după cum spune Ana Maria.

Locația a fost amenajată cu leagăne pentru copii, balansoar, dar și o zonă sub pomii fructiferi unde vizitatorii se pot relaxa pe baloți de paie.

O inițiativă interesantă, în care pasiunea pentru natură se îmbină cu ospitalitatea și starea de bine.

”Mulțumirea de pe chipul oamenilor este una dintre cele mai mari bucurii, ne îndeamnă să continuăm”, încheie Ana Maria.

Satul Doștat se află la 30 km de Sebeș și 45 km de Alba Iulia, la limita cu județul Sibiu (57 km distanță de municipiul Sibiu). Grădina cu lavandă este pe DJ141D, în Doștat, la numărul 20.

Lavanda a fost folosită din cele mai vechi timpuri pentru efectele sale terapeutice, cu un spectru larg de utilizare.

