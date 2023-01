VIDEO Jucătoarea de tenis Mihaela Buzărnescu a mers cu ajutoare la Zaharia, bătrânelul din Alba care a impresionat o țară întreagă

Jucătoarea de tenis Mihaela Buzărnescu a mers cu ajutoare la o familie cu probleme financiare într-un sat de lângă Alba-Iulia.

„Acum câteva săptămâni am postat un story pe care îl văzusem pe social media și m-a marcat enorm și am spus, am promis că voi ajunge la domnul Zaharia și iată-mă că am venit”, a spus Mihaela Buzărnescu.

Mihaela a mers cu plasele încărcate la familia Zaharia.

„Pozele vorbesc de la sine, fără alte cuvinte în plus. Am promis că voi ajuta cât pot și cum pot. Doresc doar ca și alții să poată ajuta.

Sper ca prin cât mai multe reshare-uri pe conturile voastre, să ajungă la cât mai multe persoane ce pot face un bine. Nu fac nicio reclamă!!!!”, a scris Mihaela Buzărnescu pe Instagram.

Tot ea a publicat o serie de imagini din care se vede în ce condiții locuiește bătrânul respectiv.

Povestea lui Zaharia, în vârstă de 82 de ani, a fost spusă de Mihnea Turcu.

”Aceasta este generația născută înainte și în jurul celui de-al doilea război mondial. Duritatea cu care s-au confruntat toată viața pare să-i însoțească până la sfârșit.

Război, foamete, comunism… Au mai rămas doar o mână de ei și noi, ca țară, nu reușim să-i protejăm, să le închidem… România, 2022” a scris Mihnea pe Instagram.

Recent, Mihnea Turcu a postat încă o serie de imagini cu Zaharia.

”Îl cheamă Zaharia. L-ați văzut plantând cartofii primăvara. Aici, a ajuns în cealaltă parte a anului, iarna.

Am filmat asta ieri, 29 ianuarie 2023. Numele coloanei sonore este „cântec pentru unificarea Europei”, dar simt că muzica nu este doar despre Europa, ci despre genul uman.

Ne trăim viețile fiind devorați de zgomotul pe care îl auzim în mintea noastră. Rareori ajungem să scăpăm de asta și să vedem că există atâtea alte existențe mici care ar face ca problemele noastre să se dizolve în gol doar dacă am putea să ieșim afară și să ne lăsăm atinși de ele.

Pentru că asta înseamnă pentru mine unificarea, unirea perspectivelor, deschiderea către inima altcuiva și permițând-o pe a ta să fie vindecată de celălalt.

Zaharia are acum 83 de ani și a avut cumva sensul vieții întipărit în etimologia numelui său, care înseamnă „Dumnezeu nu uită niciodată”. România, 2023”.

