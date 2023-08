VIDEO: Ministrul Transporturilor, în inspecție cu elicopterul pe șantierele din țară. A survolat și municipiul Alba Iulia

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu a efectuat săptămâna trecută mai multe vizite pe șantierele din Transilvania, cu elicopterul. Aparatul de zbor a fost surprins, pe 9 august, în timp ce survola municipiul Alba Iulia.

Potrivit ministrului, deplasările cu elicopterul prin țară pentru verificarea șantierelor vor continua.

Sorin Grindeanu a explicat recent, într-un interviu acordat pentru Antena 3, de ce a ales transportul aerian cu elicopterul RAAPPS (Regia Autonomă Administrația Protocolului de Stat) în locul deplasărilor rutiere sau feroviare.

Cum justifică folosirea elicopterului la inspecțiile pe teren

Potrivit acestuia, utilizarea elicopterului statului a fost justificată prin timpul redus. Astfel, săptămâna trecută, în decursul unei zile au fost verificate șase șantiere din Transilvania, singurul cost al de funcționare fiind cel cu carburantul.

„Este elicopterul Statului, piloții sunt ai Statului și își fac numărul de ore de zbor. Ministerul Transporturilor n-a plătit nimic. Într-o zi, în vreo 13 ore am fost pe vreo șase șantiere. Am fost prima dată în jurul Brașovului între Cața și Apața, apoi la Chețani în Mureș. După aceea două șantiere pe Autostrada Transilvania în Cluj de la Nădășelu până la Poarta Sălajului, apoi de la Nușfalău la Suplacu de Barcău și apoi la Simeria.

Cu mașina, în mod clar era nevoie de mai multe zile. Nu am fost singur, am fost cu șeful de la CNAIR, de la CFR și cu mulți alții. Dacă tragem linie și facem cheltuielile în mod sigur ar fi costat mult mai mult dacă o luam la rând și dormeam pe undeva. Ca să clarific, voi continua să fac astfel de vizite pentru că într-o zi acopăr mai multe șantiere. Ministerul nu are cheltuieli suplimentare, se plătește doar carburantul”, a precizat Sorin Grindeanu.

