VIDEO: Negocieri pentru posturile de viceprimari la Alba Iulia. Ce spune primarul Pleșa despre o majoritate cu PSD, sau AUR-USR

Sunt negocieri ample la nivelul partidelor politice din Alba Iulia, pentru cele două poziții de viceprimari ai Primăriei. Gabriel Pleșa a făcut o serie de precizări pe acest subiect, pentru alba24.ro.

Acesta a precizat că prima sa intenție a fost să păstreze formula de doi viceprimari PNL, însă acest lucru nu pare a fi posibil. Din acest motiv a purtat și poartă negocieri cu partidele care au intrat în Consiliul Local: PSD, USR și AUR.

În condițiile în care PNL are nouă consilieri, Gabriel Pleșa are nevoie de o majoritate. Iar pentru a forma o majoritate are două opțiuni. Fie merge alături de PSD care are cinci consilieri locali, fie lasă PSD în opoziție și formează o majoritate cu AUR și USR.

Gabriel Pleșa a spus că ambele sunt variante de lucru. Din câte se pare, potrivit primarului Pleșa, PNL va avea un viceprimar, iar cel de al doilea loc va reveni formațiunii cu care va face o majoritate.

PNL ar putea avea doar un viceprimar

Momentan singurul viceprimar care a prins încă un loc de consilier local este Marius Filimon. Emil Popescu s-a situat pe poziția 11 pe lista PNL, iar liberalii au obținut nouă mandate. Însă Lucian Morgovan, care s-a aflat și el pe listă, pe primele poziții a fost numit city manager, așa că următorul pe lista liberalilor pentru un loc de consilier local ar fi actualul viceprimar, Emil Popescu.

Întrebat dacă ar merge alături de actuala formulă Marius Filimon și Emil Popescu, Gabriel Pleșa a declarat că sunt foarte puține șanse să se întâmple asta, iar PNL ar urma să aibă doar un viceprimar.

Condiția impusă pentru PSD

Gabriel Pleșa a precizat că are negocieri și cu PSD, însă a impus o condiție. Nominalizarea PSD Alba Iulia să nu fie în persoana lui Voicu Paul. Este vorba despre o declarație pe care a făcut-o și în noaptea alegerilor locale când a câștigat mandatul de primar, dar pe care a spus că și-o mențiune.

Mai pe scurt, Gabriel Pleșa a spus că sunt alți patru consilieri locali din PSD Alba Iulia care ar putea să aibă această funcție.

Alianță cu USR-AUR și PSD în opoziție

Întrebat dacă o alianță cu USR-AUR și PSD în opoziție ar putea fi o variantă, Gabriel Pleșa a spus că: ”Da. Este o variantă de lucru. Eu sper totuși ca lucrurile să fie o majoritate și o echipă cât mai bună la conducere primăriei, pentru un mers cât mai bun în următorii ani”, a declarat Gabriel Pleșa.

