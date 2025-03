VIDEO: Nicușor Dan la Alba Iulia. Ce spune despre candidatura la prezidențiale, problemele României, soluții politice și economice

Nicușor Dan, candidat independent la alegerile prezidențiale din 2025, a fost intervievat de Alba24, pentru a afla care sunt soluțiile sale în contextul actual politic și economic intern și european.

Acesta a răspuns întrebărilor adresate de jurnalistul Cristian Panu și a explicat cum vede rezolvarea problemelor pe care le are acum România.

Vedeți integral interviul cu Nicușor Dan în studioul Alba24.ro

Nicușor Dan a explicat de ce a ales să candideze pentru funcția de președinte al României, ce crede despre situația de la alegerile din iarnă, cum vede o reorganizare administrativă a țării, dar și opinia sa în legătură cu o eventuală reform a serviciilor secrete.

S-a mai referit la situația armatei române și a fabricilor de armament și la detalii importante din politica externă.

Nu în ultimul rând, a explicat cum va desfășura campania pentru alegerile prezidențiale și ce-l recomandă pentru prima funcție la conducerea țării.

Nicușor Dan, despre decizia de a candida la prezidențiale 2025

”În noiembrie a fost, în opinia mea, o schimbare fundamentală în România, în politica de România.

Adică a venit un val foarte mare de revoltă, de negare a clasei politice așa cum a acționat-i în ultimii ani și o dorință uriașă de schimbare. Pe de altă parte, un risc ca această schimbare să ne ducă într-o zonă de negare a direcției occidentale a României.

În momentul acela, în situația extraordinară în care ne aflam, mi-am pus întrebarea dacă aș fi persoana potrivită și care sunt celelalte persoane care ar putea să fie potrivite pentru contextul ăsta. Ulterior, am decis să candidez”.

Nicușor Dan, despre o reformă administrativă

”Există comune care nu se susțin economic și activitatea lor ar trebui să fie preluată sau de comune mai mari sau de orașe. Dar asta nu înseamnă în opinia mea că nu trebuie să avem un birou în fiecare din sate astfel încât oamenii să nu facă 20-30 de kilometri ca să-și rezolve probleme curente. Deci trebuie să existe centralizat undeva și niște birouri unde oamenii să vină cu problemele lor curente.

O reorganizare trebuie să se bazeze pe studii. Adică nu merge să o facem așa dintr-un birou, să trasăm niște linii. Asta nu o să meargă niciodată. Trebuie să facem niște studii și pe economie și pe social și pe toți factorii antropologici”.

Nicușor Dan, despre o reformă în cadrul serviciilor secrete

”Serviciile secrete, am văzut recent la alegerile anulate din 24 noiembrie. Am văzut un candidat care, fără discuție, a folosit milioane de euro într-o campanie electorală și fără ca instituțiile statului, dar în special serviciile secrete să vadă fenomenul ăsta înainte ca el să se producă. Și am ajuns să anulăm alegerile prezidențiale, ceea ce nu este un lucru normal într-o democrație. Deci e clar că e ceva ce nu funcționează acolo.

De asemenea, sunt multe activități, dacă vorbim d SRI, conexe care nu au ce să caute la un serviciu secret. Comisii parlamentare de control ale serviciilor care niciodată nu au intrat în fondul problemei astfel încât să vedem ce e legitim, ce e dincolo de normalitate în funcționarea serviciilor secrete”.

Nicușor Dan, despre campania electorală

”(…) acum ce trebuie noi să facem, în opinia mea, este să spunem oamenilor: da, toate problemele astea sunt reale. E real că există corupție, e real că România are un potențial agricol pe care nu-l folosește E real că oamenii pleacă din țară pentru că simt nedreptatea în sistemul public.

Însă, să ne uităm în pasul 2, ce înseamnă pentru România, care are o război la graniță, să nege apartenența la NATO, de exemplu. Și multe alte lucruri pe care le propunem. Deci o să fie o campanie în care să facem această informare, în care să explicăm beneficiile apartenenței la NATO, beneficiile apartenenței la Uniunea Europeană. Să spunem că există corupție în România în 2020, fără discuție. Numai că fără Uniunea Europeană am fi la o corupție a anilor 90 care era mult mai sălbatică și mai nocivă pentru societate decât locul în care am ajuns acum”.

”Eu mă adresez tuturor românilor. Ceea ce eu cred este că există o clasă foarte mare de oameni în România care sunt corecți, care muncesc, care își plătesc taxele, care sunt de bună credință. Și oamenii ăștia nu se simt reprezentați de modul în care se face politică. De cum se fac angajările la stat, de cum funcționează diverse instituții. De ce se întâmplă când ei au o problemă și se duc să o rezolve la o administrație locală sau centrală. Și pe bună dreptate toți oamenii ăștia vor o schimbare, numai că schimbarea asta nu poate să fie oricum, ci trebuie să păstreze o direcție occidentală a României”.

Nicușor Dan, despre politica externă, Europa și infrastructura militară

”Este absolut necesar ca Europa să conteze. Asta înseamnă că Europa trebuie să-și mărească, vorbesc de toate statele europene, trebuie să-și mărească cheltuielile militare. Statele europene trebuie să-și mărească producția militară. Statele europene trebuie să-și compatibilizeze infrastructurile militare pentru că acum sunt extrem de diversificate.

Într-o lume ideală, să cheltuiești, să pui bani pentru armată, în loc să duci banii aia în educație, în sănătate, în drumuri, lucruri de care oamenii au nevoie, nu pare rezonabil. Dar dacă compari cu războiul, orice e mai bun decât războiul. Și atunci în acest moment e nevoie ca România și Statele Europene să mărească cheltuiele militare, asta e cert”.

Există ”o oportunitate de a dezvolta fabrici de producție de armament care să atragă forță de muncă și care să dezvolte economic zone din România”.

Nicușor Dan, despre problemele României

”Trebuie să facem din România o țară în care, pe de o parte economic, să găsim condiții de viață similare cu cele din Vestul Europei. Și aici vorbesc de investiții, de scheme de ajutor de stat, cum au fost multe până acum, dar care nu au fost bine direcționate.

România trebuie să investească acolo unde știe că va avea impact 5 ani, 10 ani, 15 ani de acum încolo. Să stimuleze de exemplu centre de procesare lângă producția agricolă, pentru a crea un ecosistem în zonele agricole; să stimuleze acele investiții cu valoare adăugată mare, cum ar fi în domeniul industriilor ușoare, industria confecțiilor, tocmai pentru ca salariile să fie comparabile și să reușim să fim pe aceeași poziție cu Vestul Europei.

Și să reformăm statul astfel încât oamenii să simtă că sunt respectați de cei pe care îi plătesc. Pentru că am avut din păcate mulți oameni care s-au întors din Occident, vrând să stea în România, și din birocrație n-au mai suportat și s-au întors de unde au venit”.

Nicușor Dan, despre contestațiile de la BEC

Nicușor Dan a fost întrebat de reporterii Alba24, în conferința de presă de la Alba Iulia, despre cele 300 de contestații depuse la Biroul Electoral Central în legătură cu candidatura sa. Acesta spune că atunci când și-a depus dosarul de candidatură, s-a asigurat că toate lucrurile sunt în regulă.



Nicușor Dan a mai spus că nu ia în calcul aceste contestații.

