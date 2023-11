VIDEO: Patru proiecte finanțate prin CNI au probleme mari de implementare, la Alba Iulia. Declarațiile primarului Gabriel Pleșa

Patru proiecte finanțate prin CNI au probleme mari de implementare, la Alba Iulia, spune primarul Gabriel Pleșa.

”Sunt patru proiecte la ora aceasta, derulate prin Compania Națională de Investiții. Unul este terenul sintetic de 100 de metri cu tribune și nocturnă de la Micești, este undeva la 80% terminat.

Am vorbit cu constructorul chiar luni, pentru că am vrut să mă asigur că lucrările vor merge înainte și mi-a spus că deși are de încasat de la terenul care l-a predat de la Aiud și de la Sebeș, încă sume restante cu peste 120 de zile am înțeles, va continua lucrarea” a spus Pleșa.

”Sper să meargă spre sfârști saga sălii de sport de la Avram Iancu, care de trei ori a trebuit reluată licitația de către CNI, pornită prin 2018 sau 2019, constructorul e o firmă din Bistrița, a zis că are de încasat bani mulți de la CNI (…) deci ei continuă lucrările.

Din păcate mai sunt alte două investiții care sunt sub semnul întrebării.

Este, așa cum spuneați dumneavoastră, creșa de pe Gheorghe Șincai, cea de 120 de locuri, la care încă nu s-au reluat lucrările.

Acolo ar trebui refăcută proiectarea pe fundații și încă nu s-au reluat lucrările, probabil din același motiv, lipsa de fonduri sau datoriile CNI către constructor.

Și din păcate, după ce am terminat viabilizarea în curtea Colegiului Horea, Cloșca și Crișan, unde va fi un teren sintetic de 100 de metri cu nocturnă și tribune, exact ca la Micești, constructorul ne-a spus clar că deocamdată, până nu i se plătesc sumele restante nu se va apuca de lucru” a adăugat primarul.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News