VIDEO: PNL critică plafonarea prețurilor la alimente. Florin Roman: Mi se pare populistă. Pare o înțelegere cu marii retaileri

Deputatul de Alba, Florin Roman, a criticat vineri măsura anunțată de Marcel Ciolacu, cu privire la reducerea prețurilor la alimentele de bază, pe care a denumit-o ca fiind ”populistă”.

Întrebat de Alba24 ce părere are PNL despre acest proiect, Roman spune că ”deocamdată nu există decât o intenție anunțată în spațiul public, nu există un draft de ordonanță de urgență”.

”Mi se pare chestiunea asta ușor populistă: chemăm marii retaileri să îi certăm, dar mie mi se pare că de fapt seamănă așa, mai degrabă, cu o înțelegere cu marii retaileri și hai să punem jugul tot pe producătorul român.

Noi nu vom fi de acord cu chestiunea asta pentru că repet, nu aici este problema.

Sau, dacă vrei să fii corect până la capăt, du-te pe partea structurală, avem proiect în Parlament pe care l-am inițiat, de reducere a TVA la alimentele de bază și atunci ai un control peste tot, pentru că altfel, ce se întâmplă… pe producătorul român îl verifici la sânge, pe importator nu poți să îl verifici.

Și atunci cine are de câștigat? Are de câștigat imporatorul cu capital străin și are de pierdut producătorul cu capital românesc” a spus Roman.

Totodată, deputatul a dat exemplul Ungariei, unde a fost aplicat ”un model ca cel anunțat de premierul României”, iar acolo a apărut inflația și penuria de alimente.

El a adăugat că a întrebat și la Ministerul Justiției și la Consiliul Concurenței și răspunsul a fost același: nu există o ordonanță de urgență pe acest subiect.

El spune că în spațiul public a văzut mai multe variante (a premierului, a ministrului Economiei etc), dar nici un document.

”Putem susține plafonarea voluntară, dar nu putem susține partea de plafonare a adaosului la fermieri și la producători pentru că nu acolo e problema” a adăugat Roman.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News