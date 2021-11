VIDEO REPORTAJ: Antonia Dogeanu, mica pianistă din Alba Iulia care la 10 ani a câștigat 19 premii, prin muncă și pasiune

Inspectoratul Școlar Județean Alba a prezentat vineri scenariile de funcționare a unităților de învățământ în săptămâna 22-26 noiembrie.

Unitățile de învățământ din localitățile cu o rată de incidență a cazurilor de COVID sub 3 la mie vor putea funcționa cu prezență fizică, fără a mai exista condiția vaccinării a 60 la sută din angajații instituției.

Potrivit incidenței raportate vineri, orașul Câmpeni are rată sub 3, precum și 27 de comune: Sohodol, Rimetea, Gârbova, Sântimbru, Jidvei, Șpring, Blandiana, Sălciua, Șona, Mirăslău, Lunca Mureșului, Câlnic, Crăciunelu de Jos, Valea Lungă, Cergău, Poșaga, Șugag, Cenade, Poiana Vadului, Hopârta, Almașu Mare, Fărău, Horea, Ceru-Băcăinți, Doștat, Întregalde, Ocoliș, Rădești. Comuna Rimetea are rată de incidență 3.

Potrivit situației prezentate de IȘJ Alba, în 73 de unități este procent 100% de vaccinare a personalului (față de 66 săptămâna trecută), iar la polul opus – în 69 de unități nu este niciun angajat vaccinat (față de 83 de unități, săptămâna trecută).

SCENARIILE

a)/1 – desfășurarea cursurilor zilnice, cu prezență fizică, la nivelul tuturor unităților de învățământ preuniversitar în cadrul cărora un procent de minimum 60% din personal este vaccinat / la nivelul tuturor unităților de învățământ preuniversitar din localitățile în care rata de incidență este sub 3 la mie

b)/2 – desfășurarea cursurilor în regim online la nivelul tuturor unităților de învățământ preuniversitar în cadrul cărora un procent mai mic de 60% din personal este vaccinat.

LISTA scenariilor – online sau prezență fizică – unități de învățământ pentru săptămâna 22-26 noiembrie 2021 (sursa IȘJ Alba, actualizat 19 noiembrie)

Vezi – LISTA cu unitățile de învățământ și scenariile de funcționare (.pdf)