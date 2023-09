Vinicius Moldovan din Alba Iulia a câștigat la emisiunea „Batem Palma?” o sumă la care nu prea se aștepta. Ce va face cu banii

Vinicius Moldovan, un tânăr actor și scriitor din Alba Iulia a participat în ediția de joi a emisiunii „Batem Palma?” de la ProTV.

Acesta a reușit să câștige o sumă la care nu prea se aștepta: 20 de lei. Tânărul a spus că este împăcat cu deciziile pe care le-a luat și va folosi banii câștigați pentru a-și cumpăra o cafea.

„Mă bucur că sunt aici, a fost o experiență foarte frumoasă. Atunci când m-am mutat în Bucuresti a fost ciudat, prima dorință a fost să particip la un concurs TV. A fost asa, o resetare a fiintei mele. Am plecat foarte spontan, eu de meserie sunt terapeut ocupațional și făceam terapie prin Alba. Am văzut un anunț, am ajuns acasă, am zis eu plec și am plecat. (…) Pentru mine asta este o lecție foarte importantă, să fiu împăcat cu alegerile pe care le iau”, a spus Vinicius.

„În ciuda câștigului pe care l-am avut, am simțit că toată sala e cu mine, am simțit aprecierile, am simțit că am câștigat oameni și pentru mine acesta este un câștig pe termen lung. (…) Jur că asta fac, mă duc, îmi iau laptopul, îmi cumpăr o cafea și lucrez la ultima carte din serie. Trebuie să învățăm să fim asumați cu deciziile pe care le luăm, chiar dacă <eșuăm>. (…)” a mai spus tânărul din Alba Iulia, la finalul emisiunii.

Emisiunea „Batem Palma?” se bazează pe formatul internaţional „Deal or no deal”. Concurenții trebuie să apeleze la noroc și la apetitul pentru risc pentru a vedea dacă pot câștiga o sumă importantă de bani sau dimpotrivă, una extrem de mică.

foto: captură ProTV

