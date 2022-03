Vouchere de vacanță 2022: Ministrul Turismului, anunț pentru instituțiile de stat și companiile private. ” Există cadrul legal”

Guvernul a finalizat toată legislaţia cu privire la acordarea tichetelor de vacanţă din acest an, iar instituţiile publice și operatorii economici pot începe să le emită, a afirmat, marţi, ministrul Turismului, Daniel Cadariu, într-o conferinţă de profil.

„Din punctul nostru de vedere, al ministerului, noi ne-am făcut treaba şi încurajez toate instituţiile publice să le emită. Există cadrul legal, există sume prevăzute în buget.

De asemenea, încurajez toţi operatorii economici să apeleze la voucherele de vacanţă. Au posibilitatea în limita a şase salarii minime pe economie”, a spus ministrul, potrivit Agerpres.

Operatorii economici nu mai plătesc contribuţii sociale pentru aceste sume şi pot fi deductibile din impozitul pe profit. Astfel, „pot fi fidelizaţi salariaţii şi se poate da un imbold turismului. Vom ridica această problemă în prima şedinţă de Guvern”, a mai declarat Cadariu.

Ministrul Turismului a mai anunțat că a discutat și cu reprezentanţii Ministerului Mediului pentru ca, în această vară, să nu mai existe probleme cu plajele în staţiunile de pe litoral, ca anul trecut.

Despre problema infrastructurii de transport, din cauza căreia turiştii fac o zi pe drum către orice destinaţie din România, ministrul nu a găsit o soluție. Acesta a menționat că transportul greu de marfă ar trebui mutat pe cale feroviară, iar o altă idee ar putea fi anumite trenuri turistice, mai ales între staţiunile de pe litoral.

„Da, avem o problemă cu infrastructura, ştim. Am făcut câteva adrese către Ministerul Transporturilor pe acest subiect. De exemplu, la Constanţa sunt prea puţini operatori pe aeroport. Am făcut o circulară şi am solicitat atenţie sporită autorităţilor judeţene care au aeroporturi în gestiune să se implice”, a declarat ministrul Turismului, spre finalul conferinței „Turism cu optimism”, organizată de Alianţa Pentru Turism, potrivit Agerpres.

Voucherele de vacanță aferente anului 2021 se emit doar pe suport electronic, conform Ordonanței de Urgență nr. 226 din 30 decembrie 2020.

Cum pot fi folosite voucherele de vacanță?

Odată ce a primit voucherele de la angajator, beneficiarul alege agenția, hotelul, pensiunea sau unitatea de cazare unde dorește să meargă în vacanță. Verifică, apoi, dacă unitatea aleasă este pe lista partenerilor emitentului voucherelor de vacanță pe care le-a primit. Beneficiarul merge apoi la hotel/pensiune/agenție, etc. și plătește pur și simplu cu voucherele. Valoarea totală este de 1450 de lei. Filele au valori de 50 sau de 100 de lei.

Pot fi vândute voucherele de vacanță?

NU! Voucherele de vacanță nu sunt transmisibile. Pot fi folosite doar de către titular, pe baza actului de identitate. Vânzarea voucherelor este interzisă, iar amenda pentru comercializarea lor este de 26.600 de lei. Orice unitate de cazare sau agenție de turism care acceptă tichete emise pentru altă persoană va fi amendată cu 13.300 de lei.

Sunt diferențe de preț între pachetul plătit cu vouchere și cel plătit cash?

Este interzis ca pachetul plătit prin voucher să fie mai scump decât cel plătit cash – se retrage licența agenției care face acest lucru.

Sunt impozitate voucherele de vacanță?

Voucherele de vacanță sunt scutite de plata CAS și CASS. Potrivit Codului Fiscal, voucherele se impozitează doar cu 10%. Acest lucru nu se traduce, însă, printr-un impozit fix de 145 de lei, ci implică un calcul bazat pe grila de salarizare și de deduceri.

Expiră voucherele de vacanță?

Voucherele au o perioadă de valabilitate de un an de la DATA EMITERII.

Ce anume pot cumpăra cu voucherele de vacanță?

Tichetul poate acoperi mai multe tipuri de plăți. Pachetul, însă, obligatoriu trebuie să includă cazare, apoi transport, mâncare, agrement, tratament balnear.