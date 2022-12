Vremea de Sărbători – prognoza ANM: temperaturi de primăvară în weekendul de Crăciun. Cum va fi de Revelion

Bradul de Crăciun împodobit de Primăria Alba Iulia, pe terenul fostului talcioc pentru copiii din cartierul ”Lumea Nouă” a rezistat o oră. Mai exact a rezistat cât au fost prezenți în zonă primarul Gabriel Pleșa, Moș Crăciun și mai mulți voluntari.

Miercuri, 21 decembrie la ora 14.00, Primăria Alba Iulia a organizat o activitate în ”Lumea Nouă”, pentru peste 400 de copii. A fost împodobit un brad, iar copiii au primit cadouri de la Moș Crăciun.

Împodobirea bradului de Crăciun în curtea fostului talcioc din Alba Iulia face parte din proiectul pe fonduri europene, de incluziune socială, ”O viață nouă în Lumea Nouă”.

Prezent a fost și primarul Gabriel Pleșa alături de mai mulți angajați ai primăriei, printre care și cei care se ocupă de proiectul pe fonduri europene.

”Moș Crăciun a poposit, astăzi, în cartierul „Lumea Nouă” din Alba Iulia, și, împreună cu colegii din Primărie, l-am ajutat să împartă daruri celor peste 400 de copii prezenți.



Am avut parte de niște momente foarte frumoase, am colindat împreună lângă bradul de Crăciun, împodobit de către copiii de aici, și sper că, prin această acțiune, am reușit să îi ajutăm și pe cei mai puțini norocoși dintre noi să simtă o licărire din magia Sfintei sărbători a Crăciunului.

Doresc să îi asigur pe locuitorii acestui cartier că preocuparea noastră pentru dezvoltarea eficientă a zonei este susținută, în continuare, de investițiile pentru modernizare, care cuprind realizarea unui centru multifuncțional de recreere, a unui nou talcioc și construirea a două blocuri de locuințe sociale”, a scris Gabriel Pleșa pe Facebook.

Bradul montat și împodobit în curtea talciocului a rezistat mai puțin de o oră. Imediat după terminarea activității activității cineva a rupt bradul de la mijloc și a plecat cu el.

A mai rămas doar partea de jos băgată în pământ. Restul de brad cu tot cu globuri și beteală a dispărut.