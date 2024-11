Vremea în decembrie. Condiții meteo până de Revelion 2024-2025. Când va fi mai frig, perioadele cu ninsori

Vremea în decembrie. Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza de vreme pentru următoarele patru săptămâni, până în 30 decembrie.

Prima lună de iarnă începe cu maxime de 4-10 grade, mai cald în vest, sud și centru, mai frig la munte. Noaptea însă vor fi minime negative. Temperaturile scad la 4-6 grade după 4 decembrie, respectiv 1-2 grade după 13 decembrie. La mijlocul lunii, vor fi maxime sub zero grade, în nord și la munte.

În a doua jumătate a lunii, minimele coboară până la -7..-8 grade Celsius în centru și nord-est. La munte și în nordul țării vor fi chiar -10 grade. În rest, valorile minime de temperaturi vor varia între -2 și -6 grade.

De 1 Decembrie, temperaturile vor fi de 4-7 grade, iar de Moș Nicolae, ușor mai scăzute.

De Crăciun, vor fi 0-2 grade, cu excepția zonelor de nord, nord-est și munte, unde va fi sub zero grade și pe timp de zi. De Revelion, va fi frig: până la -10 grade în centru, nord, nord-est și munte; până la -7 grade în vest și sud. Temperaturile maxime vor fi în jurul pragului de zero grade, mai frig în nord.

În ceea ce privește perioadele cu ninsori, acestea sunt anunțate pentru: 11-16, 20-21 și 24-28 decembrie în centru, vest, nord-est, nord și la munte. În sud vor fi ploi/lapoviță în 6-7 decembrie și ninsori în 14-15, respectiv 28-29 decembrie.

Vremea în săptămâna 2-8 decembrie

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, cu o abatere termică negativă ușor mai accentuată în zonele montane.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile vestice și nord-vestice.

Vremea în săptămâna 9-15 decembrie

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, cu posibilitatea unui ușor excedent în regiunile sudice și sud-estice.

Vremea în săptămâna 16-22 decembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi în general apropiat de cel normal pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Vremea în săptămâna 23-30 decembrie

Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

