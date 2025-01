16 ianuarie: Cod Galben de ceață în Alba. Vizibilitate redusă pe drumurile din mai multe zone ale județului

Județul Alba se află sub atenționare meteo de cod galben din cauza ceții dense, care determină scăderea vizibilității sub 200 m și, izolat, sub 50 m. În funcție de condițiile locale, ceața poate favoriza formarea ghețușului sau chiciurei, generând riscuri suplimentare pentru traficul rutier și pietonal.

Atenționarea este valabilă în intervalul 16 ianuarie 2025, între orele 7:40 și 10:00, conform alertei emise de Administrația Națională de Meteorologie.

Localități vizate de codul galben de ceață în județul Alba

Municipii: Alba Iulia, Aiud, Sebeș, Blaj.

Orașe și comune: Teiuș, Ocna Mureș, Unirea, Jidvei, Galda de Jos, Șona, Mihalț, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Daia Română, Sâncel, Șpring, Sântimbru, Lunca Mureșului, Ciugud, Mirăslău, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Noșlac, Crăciunelu de Jos, Cergău, Roșia de Secaș, Hopârta, Rădești și Ohaba.

Alte județe afectate: Mureș

Pe lângă județul Alba, atenționarea meteo include și județul Mureș, unde ceața densă poate afecta vizibilitatea și condițiile de trafic. Printre localitățile vizate se numără municipii precum Târgu Mureș, Târnăveni, Luduș, Iernut și alte orașe și comune din județ.

Recomandări pentru populație:

Evitați deplasările dacă nu sunt urgente.

Adaptați viteza la condițiile de drum și utilizați luminile de ceață.

Pietonii sunt sfătuiți să circule pe trotuare și să fie vizibili în trafic.

Monitorizați constant alertele meteo și urmați indicațiile autorităților locale pentru a evita incidentele cauzate de condițiile meteo nefavorabile.

