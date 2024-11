Alegeri prezidențiale în Alba: Cum votează Dumitrel, Negrescu, Hava, Vușcan și alți lideri politici locali. Declarații de la urne

Românii cu drept de vot sunt aşteptaţi duminică la urne pentru a-şi alege preşedintele. În Alba, unul dintre primii cetățeni care s-au prezentat la secțiile de votare a fost președintele PNL Alba, Ion Dumitrel.

Președintele Consiliului Județean Alba a votat, în jurul orei 07:20, la una din secțiile deschise la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Alba Iulia.

„Am votat pentru președinte, așa cum și-au dorit românii din totdeauna, care să-i respecte, care să nu-i uite în momentul în care ajunge la Cotroceni, care să se gândească că noi toți trăim în țară și în străinătate, că avem nevoie de cineva care să ne unească, să ne adune și să ne ducă într-o direcție bazată pe valorile noastre naționale”, a spus la ieșirea de la urne Ion Dumitrel.

Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, a votat la o secție de vot din București.

„Am votat pentru comunitate, familie și țară, pentru România europeană, pentru ca în general să ne fie mai bine! Votați util și responsabil! Doamne ajută”, a scris acesta, pe pagina de Facebook.

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a votat la ora 09:00, la o secție de vot din Sebeș.

„Am votat pentru calea sigură pentru România. Am votat pentru aderarea completă la spațiul Spațiul Schengen, pentru un președinte care discută direct cu liderii europeni, care discută direct cu președintele Donald Trump în interesul românilor.

Am votat pentru un președinte care nu pune etichete politice în ceea ce privește județul Alba, care sprijină comunitățile locale, care sprijină dezvoltarea comunităților locale, care sprijină organizarea așa cum trebuie a zilei de 1 Decembrie aici la Alba Iulia. Am votat pentru un președinte apropiat de oameni, pentru calea sigură pentru județul Alba și pentru municipiul Sebeș unde am votat”, a declarat la ieșirea de la urne Victor Negrescu.

Candidatul PSD la Camera Deputaților, Voicu Vușcan, a votat la ora 10:00, la o secție de vot de la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia.

„Am votat responsabil, pentru un președinte care este echilibrat, un președinte care a dovedit prin fapte că ține cu România și cu românii, un președinte care poate ține România pe calea sigură.

Am votat cu cap, pentru că viitorul este al nostru și trebuie să avem de grijă de el”, a spus Voicu Vușcan, la ieșirea de la urne.

Material în curs de actualizare.

Candidații la alegerile prezidențiale, în ordinea de pe buletinul de vot:

poziţia nr. 1 – Elena – Valerica Lasconi – Uniunea Salvaţi România;

poziţia nr. 2 – George – Nicolae Simion – Alianţa pentru Unirea Românilor;

poziţia nr. 3 – Ion – Marcel Ciolacu – Partidul Social Democrat;

poziţia nr. 4 – Nicolae – Ionel Ciucă – Partidul Naţional Liberal;

poziţia nr. 5 – Hunor Kelemen – Uniunea Democrată Maghiară din România;

poziţia nr. 6 – Mircea – Dan Geoană – candidat independent;

poziţia nr. 7 – Ana Birchall – candidat independent;

poziţia nr. 8 – Alexandra – Beatrice Bertalan – Păcuraru – Partidul Alternativa pentru Demnitate Naţională;

poziţia nr. 9 – Sebastian – Constantin Popescu – Partidul Noua Românie;

poziţia nr. 10 – Ludovic Orban – Forţa Dreptei;

poziţia nr. 11 – Călin Georgescu – candidat independent;

poziţia nr. 12 – Cristian Diaconescu – candidat independent

poziţia nr. 13 – Cristian – Vasile Terheş – Partidul Naţional Conservator Român

poziţia nr. 14 – Silviu Predoiu – Partidul Liga Acţiunii Naţionale

