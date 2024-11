Unde votează alegătorii din Alba? LISTA secțiilor de votare și ce trebuie cetățenii să știi despre Alegerile Prezidențiale 2024

Românii își aleg duminică noul președinte, iar pe 1 Decembrie vor fi alegerile parlamentare. Alegătorii care se află în localitatea de domiciliu în ziua primului tur al alegerilor prezidențiale 2024 trebuie să voteze, în mod obligatoriu, la secția la care sunt arondate. Persoanele care nu sunt în această situație și se află în altă localitate sau în afara țării pot vota pe listele suplimentare.

Pentru alegerile prezidențiale și parlamentare din acest an, în județul Alba au fost amenajate un număr de 440 de secții de votare. 51 dintre acestea sunt în Alba Iulia, 24 în Aiud, 20 în Sebeș și 17 în Blaj.

În Abrud sunt 4 secții de votare, în Baia de Arieș – 7, Câmpeni – 9, Cugir – 22, Ocna Mureș – 11, Teiuș – 7 și Zlatna – 11.

Unde votează alegătorii la Alegerile Prezidențiale 2024. LISTA secțiilor

Vezi AICI lista completă a secțiilor de votare din Alba (în format .PDF)

În cazul în care alegătorul se află în unitatea administrativ-teritorială unde îşi are domiciliul sau reşedinţa, el poate vota numai la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea unde îşi are domiciliul ori reşedinţa, conform legii; în cazul în care se află în altă unitate administrativ-teritorială decât cea unde îşi are domiciliul sau reşedinţa, poate vota la orice secţie de votare din cadrul acesteia.

Totodată, alegătorul cu domiciliul sau reşedinţa în municipiul Bucureşti nu îşi poate exercita dreptul de vot la o secţie de votare situată în alt sector al Capitalei decât cel în care are domiciliul sau reşedinţa, dar poate vota la orice secţie de votare aflată în alt judeţ, urmând a fi înscris în lista electorală suplimentară.

De asemenea, alegătorul care nu şi-a preschimbat actul de identitate după modificarea limitei unităţii administrativ-teritoriale unde îşi are domiciliul sau reşedinţa votează fie la secţia de votare în a cărei listă electorală permanentă este înscris, fie la oricare altă secţie de votare, urmând a fi înscris în lista electorală suplimentară. Cel care a fost omis din lista electorală permanentă a secţiei de votare la care este arondată strada sau localitatea unde îşi are domiciliul sau reşedinţa este înscris în lista electorală suplimentară.

În cazul în care se află în străinătate, poate vota la orice secţie de votare organizată în străinătate.

Românii din diaspora pot vota începând de vineri, de la ora locală 12:00.

În cazul în care alegătorul îndeplineşte funcţia de membru al biroului electoral al secţiei de votare sau de operator de calculator al biroului electoral al secţiei de votare ori asigură menţinerea ordinii, votează la secţia de votare unde îşi desfăşoară activitatea.

În cazul în care alegătorul are mobilitate redusă, poate vota la orice secţie de votare care îi asigură accesul la urne.

Votarea în ţară la prezidenţiale începe duminică, la ora 7:00, şi se încheie la ora 21:00. Alegătorii care la ora 21:00 se află la sediul secţiei de votare, precum şi cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare pentru a intra în localul de vot pot să îşi exercite dreptul constituţional până cel mult la ora 23:59.

Pe durata votării li se interzice membrilor birourilor electorale şi persoanelor acreditate să poarte ecusoane, insigne sau alte însemne de propagandă electorală.

Sunt interzise comercializarea şi/sau consumul de alcool în jurul sediului secţiei de votare din ţară, pe durata votării, până la o distanţă de 500 metri. Prin organizarea evenimentelor de orice gen nu se poate obstrucţiona accesul persoanelor la secţiile de votare în preziua votării şi în zilele votării.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News